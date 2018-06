Residencial Porto Dourado: Estado vistoria construção dos 1.408 apartamentos e entrega escrituras

O governador José Eliton afirmou neste sábado, dia 09, ao vistoriar as obras de construção do Residencial Porto Dourado e entregar escrituras para moradores da região, na saída de Goiânia, para Aragoiânia, que sua gestão tem como foco garantir as conquistas de Goiás nos últimos anos, melhorar e mudar o que for preciso para que o Estado continue avançando. “Não vamos perder a oportunidade de fazer o bem, garantindo o que é bom, mudando o que for preciso mudar e seguir avançando”, disse o governador.

Ao lado do presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Cleomar Dutra, e auxiliares, José Eliton vistoriou a construção dos 1.408 apartamentos e entregou escrituras. Famílias beneficiárias da primeira etapa do residencial, com os 496 apartamentos já em construção, conheceram a obra ao lado do governador e receberam da Caixa os contratos registrados da futura moradia, que têm força de escritura pública.

Na ação de hoje, 252 famílias tiveram os contratos registrados e liberadas pelo cartório. O investimento total no residencial é de R$ 176 milhões, dos quais R$ 20 milhões do Cheque Mais Moradia. “É muito bom a gente ter oportunidade de fazer o bem. Não vou perder oportunidade de fazer o bem garantindo o que é bom, mudando o que for preciso mudar e seguir avançando. Ninguém governa olhando no retrovisor, governa olhando pra frente para as novas demandas da sociedade”, afirmou o governador, que ouviu de moradores elogios sobre a qualidade das obras das unidades habitacionais.

De acordo com presidente da Agehab, Cleomar Dutra, objetivo do programa é trabalhar para cumprir as metas e ampliar a oferta de moradia em todos os municípios goianos para as famílias que mais precisam. “Uma honra entregar moradias, levar dignidade às famílias goianas e contribuir com a realização do sonho casa própria”, destacou Cleomar.

Localizado no setor Porto Dourado, o Residencial Porto Dourado, na região Sudoeste de Goiânia, é fruto da parceria do Governo de Goiás, por meio da Agehab, com o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal. As obras da primeira etapa estão mais de 18% executadas.

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) está com inscrições abertas até o dia 26 próximo para mais 912 apartamentos da segunda e terceira etapas do Residencial Porto Dourado. O Estado está destinando R$ 15 mil em Cheque Mais Moradia por unidade habitacional, o que ajudou a viabilizar o empreendimento e parcelas mais acessíveis do financiamento para as famílias, a partir de R$ 385,00, de acordo com o perfil e a renda familiar.

O valor total do apartamento é R$ 120 mil, com R$ 105 mil de financiamento pela Caixa. A previsão de entrega da primeira etapa é maio de 2019. Os 496 apartamentos estão distribuídos em 31 blocos com 16 apartamentos em cada um. A segunda etapa, com mais 496 apartamentos, deve começar em novembro próximo e terminar em abril de 2020. Já as 416 unidades da terceira etapa serão construídas entre maio de 2019 e agosto de 2020.

Os apartamentos do Residencial Porto Dourado possuem 46,28 m², divididos em dois quartos, banheiro, sala de estar e de jantar conjugadas e área de serviço. Entre os equipamentos de lazer, estão salão de festas, churrasqueiras, estação de ginástica, piscina adulta, piscina infantil, fitness, ducha, sauna, brinquedoteca, praça, playground e campo gramado. O endereço do empreendimento é Avenida Porto Dourado, sem número, quadra 2, lote 1, Residencial Porto Dourado.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás