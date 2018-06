Prefeitura de Aparecida é parceira de creche filantrópica que atenderá 80 crianças em 2019

Foi inaugurada na manhã deste sábado, 09, a obra da Creche Escola de Educação Menino Jesus, que fica no Residencial Anhembi em Aparecida de Goiânia. O terreno onde foi edificada a creche foi doado pela Prefeitura que tem como objetivo ampliar o número de vagas na Educação Municipal. A obra foi construída pela Associação Moradia e Cidadania e será administrada pela Comunidade Luz da Vida e atenderá 80 crianças de seis meses a cinco anos da região, no início do ano letivo de 2019.

“Essa parceria entre o público e as entidades filantrópicas e religiosas para o benefício da população é muito importante e essencial para a melhoria da qualidade de vida de todos. Nosso déficit na educação infantil é alto e por isso temos buscado alternativas para que todas as nossas crianças estejam na sala de aula, recebendo educação de qualidade”, sublinhou o prefeito Gustavo Mendanha que participou da missa em celebração e comemoração da inauguração da unidade de educação infantil.

A creche conta com berçário, salas de aula, videoteca, refeitório, área de lazer com piso antiderrapante, capela e consultório odontológico. Romeu da Silva Neiva Júnior, um dos coordenadores da Associação Moradia e Cidadania destacou que o local será o berço de alegria e aprendizado para as crianças atendidas. “Deus suscitou em nossos corações o desejo de ajudar o próximo, por isso nos mobilizamos, conseguimos a área e com os recursos da counidade católica conseguimos realizar esse grande trabalho”.

A secretária de Educação e Cultura, Valéria Pettersen frisou que a partir de agora a entidade filantrópica e a administração pública irão se reunir para organizar os documentos necessários para legalizar o convênio entre as duas partes. “Temos hoje convênio com outras 20 entidades que atendem centenas de crianças e recebem o aporte da secretaria. E aqui não será diferente. Vamos organizar a papelada e apoiar a creche, fornecendo alimentação, professores e também material educativo”, sublinhou.

“Lançamos aqui hoje, com esta obra, uma semente assim como tudo começou na Igreja Católica com os Jeusítas. E o mais importante é que aqui, além de educar vamos edificar as almas humanas, mostrando o verdadeiro conhecimento para o bem da sociedade”, sublinhou o presidente da Comunidade Luz da Vida, Luís Antônio que pontuou a expectativa de organizar os documentos com a prefeitura para a creche começar a atender em 2019. “Vai ser muito bom ter essa creche perto de casa, pois poderei deixar meu filho aqui e trabalhar”, comentou Maria das Dores, moradora do Residencial Anhembi.