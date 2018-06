Acadêmicos do curso de História da Faculdade Alfredo Nasser frealizam pesquisa em tribo indígena em Aruanã.

Os Acadêmicos do Curso de História do 5º e 6º período, do Centro Universitário Alfredo Nasser, localizada no município de Aparecida de Goiânia, vivenciaram uma experiência de pesquisa e troca de saberes e conhecimentos na Aldeia Buridina, Aldeia em Aruanã – GO, com os povos originais da etnia Iny. A pesquisa foi realizada nos dias 1 e 2 de Junho de 2018. Aproveitando a viagem na volta também foi realizada uma pesquisa na cidade de Goiás no dia 03 de junho de 2018.

A pesquisa proposta foi realizada como culminância dos estudos teóricos, sobre cultura regional e cultura indígena que vem sendo trabalhados desde o Estagio Supervisionado I. Na sexta-feira dia 01 de junho de 2018, fomos recebidos na Aldeia Buridina-Aruanã-GO. Pelo Cacique Raul Hawakati Mauri, ao qual nos apresentou o professor Renan, que em uma roda de conversa muito gratificante e esclarecedora, falou sobre o processo de aculturação que os povos originais vêm sofrendo, desde o período colonial, falou também das peculiaridades e costumes da etnia Iny e nos apresentou a Aldeia Buridina.

Neste primeiro momento o professor indígena Renan fala de como se deu a formação do povoado que no passado se chamava Leopoldina, explica o significado do nome Aruanã que é uma dança e também o nome de um peixe, e nos fala do processo de aculturação que seu povo vem sofrendo, explica a forma de educação dada aos mais novos, à organização familiar da tribo, como se posicionam devido a ameaças sofridas, por conta das demarcações das reservas indígenas, da luta para manter e regulamentar as terras, para impedir que o homem branco adentre mais ainda em seus territórios.

O professor Renan ensina a língua materna: inyrybe, que significa “a fala dos iny”, aos pequenos, na tibo eles falam entre si em sua própria língua, esse cuidado em transmitir e manter viva a linguagem original os ajudam a manter viva sua cultura, como na aldeia não há um pajé, o povo não tem um líder espiritual à frente, o que dificulta manter seus ritos e tradições, manter a língua materna viva é um modo de resistência, um exemplo, do processo de aculturação é a dança Aruanã que dá nome a Aldeia, não é mais dançada entre eles.

Após a roda de conversa com o professor Renan foi possível conhecer a área 1 da Aldeia, que é a área mais próxima a cidade aonde é possível um maior contato, a Aldeia tem também as áreas 2 e 3, aonde não foi possível acesso, pois a pouca compreensão que o homem branco tem da cultura indígena, acaba criando situações constrangedoras. Tivemos a oportunidade de andar pela aldeia, comprar os artesanatos produzidos pelos indígenas e também fazer pintura corporal. A economia da Aldeia é fruto do turismo, pelo comércio de artesanatos, e peixes pescado no rio, também fazem pintura corporal, para os turistas. As condições de vida não são fáceis e a ajuda da FUNAI e da prefeitura burocráticas e ineficientes, quando não ausentes.

No sábado dia 02 de junho de 2018, retornamos à aldeia pela manhã por volta das 08hr45min, para uma aula com o cacique responsável pela Aldeia; Sr. Raul Hawakati Mauri, representante da etnia Iny. Ele nos recebeu no Museu que fica na entrada da Aldeia, aonde são expostas suas peças de artes e artesanatos locais. O Senhor Raul realizou uma fala sobre o processo histórico vivenciado pelo grupo no século XX e XXI, como se deu a formação da Aldeia Buridina, sua luta e a luta dos seus antepassados pelo direito a terra e a existência dentro de sua própria cultura e ancestralidade, o processo de demarcação das terras indígenas (que até hoje não foi concluído), qual respaldo a tribo tem do governo e da prefeitura, como se organizam, como suas tradições são passada para as próximas gerações, suas historicidades oral, sua culinária e sobre suas espiritualidades. O cacique falou também sobre a tradição do dia índio, como foi criado e com qual intuito e respondeu às perguntas dos acadêmicos. Além disso, os acadêmicos puderam conhecer o Museu com exposição de objetos da cultura e material do grupo e o espaço de comercialização daquela comunidade.

O Cacique Raul Hawakati, falou também do perigo da generalização da história indígena e do cuidado que nós como historiadores e professores devemos ter, ao transmitir a historia da cultura indígena para não generalizar , as tradições indígenas são diversificadas, o que é costume em uma etnia, pode ser ao contrário em outra, essa é uma preocupação recorrente do cacique, o modo como se da as representação do seu povo, para que a sua historia não se deturpe, nem se perca para que as próximas gerações. Nesse ponto se da à culminância da atividade pedagógica na prática, pois possibilita para os acadêmicos a associação da teoria com a prática e a vivencia de ouvir a história de um verdadeiro representante indígena.

Após a aula com o cacique foi possível conhecer a escola que ha na Aldeia o Colégio Maurehi – Aldeia Buridina – Aruanã – Go.

O Cacique Raul Hawakati nos falou sobre o processo de construção do Colégio Maurehi, como o colégio é importante no processo de aprendizagem de sua cultura e para manter viva sua língua materna. O colégio sobrevive em meios às dificuldades, o poder público é omisso, e eles conseguem em meio a tantas dificuldades continuar com seus trabalhos. Segundo o Cacique ele poderia ter seguido outros caminhos, trabalhar em outros empregos, mas o trabalho dele hoje é aproveitados tanto por sua geração quanto pelas gerações novas que talvez se não fosse o trabalho dele em lutar pelo seu povo, essas gerações cresceriam mais desligadas ainda de sua cultura e tradições. Aprendemos muitas lições entre elas, aprendemos com o cacique que: “pode ser mais fácil deixar-se levar com a correnteza, porém é preciso aprender subir a correnteza do Rio Araguaia-Raul Hawakati”.

domingo dia 03 de junho de 2018 saímos por volta das 8hrs30min da manhã a caminho da cidade Histórica de Goiás velho. Chegamos ao centro histórico da cidade e nos dirigimos ao palácio conde dos arcos para uma visita guiada.

Além da visita guiada ao palácio Conde dos Arcos, também foi fomos ao Museu das Bandeiras, para uma visita também guiada. Pudemos reviver o processo de colonização que se deu em Goiás no século XVIII para além dos livros.

Após visita ao Palácio Conde dos Arcos e ao Museu dos Bandeirantes, visitamos à casa de uma antiga doceira, que ainda produz um doce histórico chamado Alfenim ou Veronica. Verônicas ou alfenins são doces superdelicados, brancos e frágeis, a maioria com imagens do Divino Espírito Santo, a pomba da paz ou com o rosto de Cristo. Os ingredientes das verônicas são simplesmente açúcar, limão e clara de ovo. Esse doce faz parte da memoria da cidade Goiás que ainda guardam algumas tradições. Ao degustar o doce experimentamos um gosto requisitado do século XVIII e XIX da cidade de Goiás.

Organização:

Me. Lucirene Ferreira Santana.