Vereadores de Aparecida homenageia Gilberto Marques Filho e Ney Teles de Paula

A Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, através da propositura do vereador Arnaldo Leite (MDB), promoveu na noite de ontem, 07, a entrega do título de Cidadão Aparecidense aos desembargadores, Gilberto Marques Filho e Ney Teles de Paula.

O atual presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) Gilberto Marques Filho agradeceu a honraria e disse que a homenagem vinda de um município que mais cresce, com um desenvolvimento pujante. Segundo ele, a Câmara não está saudando somente a ele, mas todo o sistema de Justiça que é composto também pelos servidores do Poder Judiciário. “Quero parabenizar essa atitude que une cada vez mais essa família que é composta pelo Judiciário, Ministério Público, advogados, defensores e servidores. Quem ganha é a sociedade”, salientou.

O desembargador Ney Teles de Paula que enquanto foi presidente do TJ-GO, empenhou em trazer o Fórum do Garavelo, também reforçou que a homenagem é muito gratificante. “É uma honra pois uma cidade do porte da cidade de Aparecida de Goiânia com essa população e esse dinamismo. É uma bondade muito grande expressada, me sinto muito honrado”, comentou Ney Teles

O vereador Arnaldo Leite justificou a homenagem. “Quero dizer que é um imenso prazer termos vocês com cidadãos aparecidenses. Aparecida, hoje, ganhou ilustres cidadãos que, com certeza, ainda poderão fazer muito pelo município”, afirmou.

O presidente da Casa, Vilmar Mariano (MDB) enalteceu a atuação do poder judiciário. “Quem ganha muito com essa união e valorização é o município, se o executivo, legislativo e judiciário caminharem junto, cada um cumprindo sua função, com certeza o crescimento saudável da cidade ocorrerá”, pontuou Vilmarzin.