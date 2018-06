Parques estaduais recebem R$ 3 milhões em investimentos

Três parques estaduais de Goiás estão passando por reformas com recursos provenientes de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público Estadual de Luziânia e a usina hidrelétrica de Corumbá 3, que prevê o investimento de R$ 3 milhões em seis unidades de conservação ambiental do Estado. Os três parques em obras atualmente são o da Mata Atlântica, em Água Limpa; dos Pirineus, em Pirenópolis; e da Serra de Caldas, em Caldas Novas.

De acordo com o gerente de Compensação Ambiental e Áreas Protegidas da Secima, Erlon Maikel de Gouvea, no Parque Estadual da Mata Atlântica, em Água Limpa, estão sendo feitas a reforma da sede, além da construção de galpão e de um pier para barcos. No Parque dos Pireneus, em Pirenópolis, as obras promovem a reforma e adequação da sede.

Já no Parque da Serra de Caldas, em Caldas Novas, que conta com uma infraestrutura maior e grande número de visitantes, estão sendo feitos reparos no telhado do auditório, nos alojamentos e no sistema de para-raios.

Também está prevista a reforma do Parque de Terra Ronca, em São Domingos, no Nordeste Goiano, entretanto essas obras ainda não começaram. Já passaram por obras de readequação o Parque Telma Ortegal, em Abadia de Goiás, que guarda os rejeitos do acidente radioativo com o Césio 137; e o Parque Estadual Araguaia, no município de São Miguel do Araguaia.