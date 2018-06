Leandro e Lourival, campeões do Dakar, disputam prova dura no Jalapão antes do Rally dos Sertões

O piloto Leandro Torres e o navegador Lourival Roldan, campeões do Rally Dakar 2017, disputam a partir desta sexta-feira (7) o Baja Jalapão, prova que terá três etapas até o dia 10 e vale pela quinta, sexta e sétima etapas do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country na categoria UTV. A competição no conhecido e difícil estado do Tocantins servirá como o principal treino da dupla antes do Rally dos Sertões, que acontece de 18 a 25 de agosto entre Goiânia e Fortaleza. No Jalapão, serão 1.150 quilômetros no total entre deslocamentos e trechos cronometrados – praticamente um terço do que se percorre no Sertões. “É uma prova extremamente dura e com boa quilometragem”, explica Torres. “Entretanto, são trechos com muita areia e isso faz do Baja Jalapão um grande teste para o Sertões. Apesar de não passarmos pela região durante o Sertões, teremos locais muito parecidos na Bahia, com muita areia”, detalha Leandro, que lidera a classe Over 45 com a vitória no Rally RN 1500 em abril. A expectativa de Leandro Torres é levar seu Polaris RZR Turbo ao limite durante todos os três dias de prova. “Vamos forçar bem o equipamento para termos a convicção de que no Sertões teremos chances de conquistar a nossa categoria e mantermos a liderança no Brasileiro”, afirma o piloto. O Baja Jalapão terá início e final na capital Palmas, passando por Ponte Alta e São Felix. Programação Baja Jalapão

Sexta-feira, 08/06 Palmas – Ponte Alta 227 quilômetros cronometrados

Sábado, 09/06 Ponte Alta – São Felix 341 quilômetros cronometrados

Domingo, 10/06 São Felix – Palmas 255 quilômetros cronometrados