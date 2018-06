Tributo ao Rei do Pop com Rodrigo Teaser será apresentado em Goiânia

Com banda ao vivo, bailarinos, figurinos, efeitos especiais e elevadores cênicos o espetáculo traz com perfeição os grandes sucessos do rei Michael Jackson

Goiânia recebe show que hoje é considerado o maior tributo latino-americano e um dos maiores do mundo a Michael Jackson. “Tributo ao Rei do Pop” com Rodrigo Teaser será realizado no Teatro Rio Vermelho, 08 de junho, às 21 horas.

Uma produção com banda ao vivo, bailarinos, figurinos, efeitos especiais, elevadores cênicos, além dos grandes sucessos. O show “Tributo ao Rei do Pop” estreou em 2012 e já passou por várias cidades brasileiras, chegando a ser apresentada no Paraguai. No repertório, músicas que marcaram a história de Michael, entre elas “Beat It”, “Black or White”, “I’ll Be There”, “Thriller” e “Billie Jean”.

Ao longo de duas horas de apresentação Rodrigo chega a fazer treze trocas de roupas, um figurino com riqueza de detalhes que é reproduz fielmente ao usado por Michael Jackson. O cenário também é uma reprodução da estrutura dos principais shows do Rei do Pop.

Reconhecido como um dos melhores intérprete do astro, Rodrigo tem o único show da América Latina com o aval do coreógrafo LavelleSmith, que coreografou e acompanhou Michael por mais de 20 anos. Em 2014, Smith desembarcou no Brasil para dirigir Teaser e participou de uma das apresentações do Tributo ao Rei doPop.

O espetáculo tem censura livre e os ingressos poderão ser encontrados na Tribo do Açaí, República da Saúde e Bahrem Burger & Grill, além das vendas online no site Meu Bilhete. Para aqueles que não forem estudantes ou beneficiários da lei da meia entrada poderão optar pelo ingresso solidário, que dá direito a um desconto sob a entrega de 1kg de alimento não perecível no dia do evento.

Rodrigo Teaser

Quem dá vida a Michael Jackson nos palcos é o paulista, Rodrigo Teaser. O cantor, ator dançarino desde pequeno tem no astro sua grande inspiração. Aos nove anos começou a participar de programas infantis como de Angélica, Mara Maravilha interpretando o Rei do Pop. Cresceu aperfeiçoando seu trabalho, tornando-se um dos mais respeitados profissionais do ramo.

Em 2003, já famoso nacionalmente pelo nível da reverência que prestava a MJ, um convite marcou sua carreira: ele foi convidado a se apresentar para o próprio Michael Jackson na festa “30th Years of Magic”, que aconteceu em Nova York. Rodrigo teve seu nome citado no site do cantor como uma das atrações do evento, mas o encontro não aconteceu porque o brasileiro teve seu visto negado.

||Serviço||

O que: Tributo ao Rei do Pop – Rodrigo Teaser

Onde: Teatro Rio Vermelho

Quando: 08 de junho de 2018

Horário: 21 horas

Classificação: Livre

Ingressos:

– Cadeiras inferiores: R$ 100,00 (inteira) R$ 50 (meia solidária)

– Cadeiras superiores: R$ 80,00 (inteira) R$ 40 (meia solidária)

*Meia solidária: Mediante doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento

Pontos de Vendas:

– Tribo do Açaí

– Bahrem Burger & Grill

– República da Saúde

Vendas online:

– Meu Bilhete: meubilhete.com/tributo-ao-rei-do-pop-goiania

Informações: (62) 9 9936-3293 (WhatsApp)