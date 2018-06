QUER PARAR DE FUMAR ??? Aparecida oferece tratamento gratuito para quem deseja parar de fumar

Programa de Cessação ao Tabagismo disponibiliza acompanhamento de profissionais, reuniões em grupo e medicamentos

O dia 31 de maio é marcado por mobilizações em todo o país referentes ao Dia Mundial sem Tabaco. Em Aparecida, ações que auxiliam quem deseja parar de fumar são realizadas durante todo o ano. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Programa de Cessação ao Tabagismo, oferece tratamento gratuito aos fumantes, com acompanhamento de profissionais, reuniões em grupo e disponibilização de medicamentos. Os serviços são abertos à comunidade e ocorrem em diversas unidades de saúde. Interessados devem entrar em contato pelo telefone (62) 3545-6070.

Ao longo dos anos, cerca de mil pessoas já participaram do programa, que tem ficado cada vez mais popular. Só no ano passado, 296 indivíduos participaram, sendo que 90% destes cessaram o vício e relataram intensa melhora na qualidade de vida, redução de níveis de pressão arterial, melhora da respiração e aumento da autoestima.

Entenda o programa

O tratamento oferecido pela Prefeitura tem protocolo próprio e duração de seis meses. Os pacientes participam de 15 encontros regulares e outras duas reuniões de apoio, realizadas em até dois anos. Nos dois primeiros meses os encontros são semanais, no terceiro e quarto mês são quinzenais e no quinto e sexto mês ocorrem mensalmente.

Os grupos são coordenados por profissionais das unidades de saúde e contam também com a participação de convidados. Após a 4º reunião os pacientes passam por consulta médica mensal e têm acesso a medicamentos e adesivos de nicotina.

Os grupos são um instrumento importantes para a cessação ao tabagismo e redução de doenças crônicas, uma estratégia incorporada à rotina das unidades, que se envolvem na execução das atividades e conquistas dos pacientes. Por eles, os participantes são estimulados a cumprir as metas estabelecidas, recebendo acompanhamento profissional, desmistificando a ideia de que apenas os medicamentos trazem bons resultados.

Impactos na saúde cardiovascular

Neste ano, o tema do Dia Mundial sem Tabaco é Tabaco e Doenças Cardíacas. A escolha se deu porque além de fazer mal à saúde dos pulmões e estar relacionado ao desenvolvimento de câncer, o cigarro é um dos maiores inimigos da saúde do coração. Estudos mostram que as substâncias presentes no cigarro favorecem o acúmulo de placas nos vasos sanguíneos e interferem no mecanismo de contração e relaxamento do sistema circulatório, o que aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão, infarto e Acidente Vascular Cerebral.

Serviço

Assunto: Programa de Cessação ao Tabagismo da SMS

Local: Unidades de Saúde de Aparecida

Contato: Assessoria de Imprensa da SMS – 3545-48652