Dia Internacional do Meio Ambiente: um convite à reflexão

Tão importante quanto semear flores, é semear ideias. A responsabilidade social e a preservação ambiental significam um compromisso com a vida.

Neste dia 05 de junho comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente e um dos maiores desafios da humanidade é a sua manutenção e crescimento sem comprometer de formas irreversíveis e significativas os recursos naturais, cada vez mais escassos e limitados, existentes em nosso planeta. No Meio Ambiente estão inseridas questões sociais e econômicas, que estão diretamente ligadas e entrelaçadas, contribuindo para uma equação bastante complicada para resolver: como conciliar Meio Ambiente com crescimento econômico e melhores condições de vida a todos?

A resolução desta equação é o nosso dever como cidadãos para que possamos garantir um futuro melhor para as próximas gerações. O respeito ao Meio Ambiente torna-se mais que uma obrigação para todos nós e sim um dever e a única forma de conseguirmos os avanços que tanto desejamos em nossa economia, sociedade e famílias.

A humanidade sempre procurou inventar e aperfeiçoar instrumentos e atividades para melhorar sua condição de vida. Ousando constantemente, a tecnologia, durante todo o processo histórico do homem “civilizado”, foi seu principal objetivo. Todavia, deu as costas para aquilo que já nasceu perfeito e do qual depende: o meio ambiente.

Ou seja, empenhamo-nos por uma vida fantástica, mas esquecemos da fantástica vida da natureza. Qualquer atividade depende dos recursos naturais, que são finitos. Não existe agropecuária sem solo, a indústria não produz sem energia, bem como o comércio, os serviços e as demais atividades dependem da água. Estamos cuidando do nosso ambiente para promover justiça e qualidade para as presentes e futuras gerações? Estão aí os inúmeros desastres ambientais, o aumento da lista de espécies em extinção, a concentração e o crescimento da população nas grandes cidades.

A água e a poluição causam doenças que matam de 5 a 6 milhões de pessoas todo ano, 90 mil quilômetros quadrados de florestas foram derrubadas anualmente na década de 90, remanescendo apenas um terço do total das matas nativas na Terra.

No Brasil, mas de 90% da Mata Atlântica foi dizimada. A desertificação já atinge 33% da superfície terrestre; 2,4 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico, que ainda é precário. No país, quase 70% das internações hospitalares decorrem de doenças hídricas, vitimando mais de 50 mil pessoas por dia. Os resíduos sólidos só aumentam, e o clima se altera por toda parte.

Lamentavelmente, a triste constatação é que pouco ou quase nada, tem sido feito pelas organizações governamentais para, objetivamente coibir ações nocivas ao Meio Ambiente. É através da educação e da informação que o povo adquire condições de participar efetivamente da sociedade de modo consciente, crítico e criativo, para exercer sua inteligência.

Recentemente a Faculdade Alfredo Nasser promoveu uma grande caminhada ecológica no Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira, em Goiânia, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade sobre a importância da preservação ambiental e o despertar de uma consciência ecológica. Durante o ano promovemos ainda ações no local envolvendo alunos e professores. Realizamos periodicamente o plantio de mudas de árvores e palestras com especialistas, além de atividades de recreação e educação ambiental. Já realizamos também a doação de materiais para a reforma do telhado e do deck e mão de obra para realização de reformas no espaço verde.

A parceria entre a iniciativa privada e o poder público é a base das grandes nações. São raros os países com desempenho educacional excepcional, por exemplo, sem que a iniciativa privada tenha uma missão pública. Partindo desse princípio, firmamos parceria com a Prefeitura de Goiânia e desde 2015 existe um Termo de Cooperação Técnica entre o Município e a Faculdade.

Mas ainda é preciso fazer muito mais e por todos. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a diferença.

Na realidade, o 5 de junho é mais um dia de reflexão do que de celebração, dado todos os anos que o nosso planeta vem sofrendo ao longo do tempo. É necessário ampliar o debate sobre a conservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.

Não devemos deixar só para os gestores públicos cuidarem do meio ambiente. Façamos a nossa parte e sejamos protagonistas em nossa comunidade. Nosso exemplo arrasta outros, o meio ambiente agradece não só hoje, mas todos os dias do ano.

Que no Dia Mundial do Meio Ambiente, possamos fazer uma reflexão sobre a nossa responsabilidade perante o planeta em que vivemos e quais as contribuições efetivas que estamos dando, para que as gerações futuras possam desfrutar de tantas belezas e, sobretudo de um planeta em condições mínimas de viver.

É Preciso falar menos e agir mais… O mundo é movido com atitudes.

ALCIDES RIBEIRO FILHO

Empresário, professor e Diretor da Faculdade Alfredo Nasser