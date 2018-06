BPMCHOQUE apreende grande quantidade de drogas e apreende arma de fogo

No dia 1°/06/18, a equipe da CPCÃES 9824, após receber informações do Disque Denúncia do BPMChoque (99216-6985), realizou abordagem a uma mulher conduzindo um veículo, no Setor Goiânia viva. Durante a busca veicular foram localizados alguns comprimidos de ecstasy. Após entrevista, a condutora informou que em sua residência havia mais entorpecentes, onde foram localizados: 01 balança de precisão, 200 comprimidos de ecstasy, 120 g de crack, 1.200 g de maconha, 100 g de cocaína e 20 frascos de lança perfumes, além de plástico filme, quantia em dinheiro fracionado, diversas identidades, CNH”s e títulos eleitorais. A abordada foi conduzida à Central de Flagrantes de Goiânia para as demais providências.

