Após deportação, um câncer e 15 anos separados, a ativista Flávia Flores se casa com empresário americano Ryan Shamoun em San Diego.

“Eu sofria de saudade, pedi pra Deus mudar minha vida e ele me deu um câncer. Hoje eu entendo o porquê”

Foto: Flávia e Ryan em San Diego no dia do noivado

Flávia Flores, blogueira hoje nacionalmente conhecida por seu ativismo em prol da prevenção e superação do câncer, se tornou ícone de força e apoio para milhares de pacientes em tratamento da doença. O seu blog “Quimioterapia e Beleza”, iniciado há cinco anos, após a descoberta de um agressivo câncer de mama, hoje é uma ONG cheia de projetos que mudam a vida das pessoas, entre eles o “Banco de Lenços”.

Depois de se tornar voz de força e autoestima para milhares de mulheres, receber prêmios e homenagens, escrever um livro e viajar o país todo mudando a jornada de tantas pessoas na luta contra o câncer, Flávia vai realizar um sonho que alimenta desde os 21 anos de idade e se casa neste domingo com seu grande amor.

A história deles começou em 1999 nos EUA, quando se conheceram e se apaixonaram. Flávia acabou deportada e não conseguiu voltar ao país, enquanto Ryan por motivos familiares, nunca veio ao Brasil. “Eu chorava e sofria. Rezava para Deus mudar minha vida e aí ele me deu um câncer”, conta Flávia. “Hoje eu entendo tudo. Eu tinha uma missão muito maior, um papel para assumir antes de viver o meu grande amor plenamente”.

Com o Instituto Quimioterapia e Beleza consolidado no Brasil, ações e projetos caminhando a todo vapor, Flávia – que continua à frente da ONG e ativa em suas mídias, por onde transmite suas mensagens e interage com as pacientes – agora vai ser feliz no amor.

Para o mês dos namorados essa é uma história e tanto. “Às vezes a gente passa por momentos difíceis, verdadeiras provações e se pergunta: por que? Hoje eu entendo tudo perfeitamente e não mudaria nada na minha vida”.

Sobre o Instituto Quimioterapia e Beleza

O Instituto Quimioterapia e Beleza nasceu após o forte engajamento e inspirador trabalho nas redes sociais da blogueira Flávia Flores que levou conforto, bem estar e cuidados com a beleza das mulheres diagnosticadas com câncer. O Instituto tem como missão fortalecer mulheres que estão enfrentando a doença, usando a beleza como uma das ferramentas de superação. Faz parte das iniciativas da Quimioterapia e Beleza apoiar as famílias das pacientes, disseminar e desmistificar informações relacionadas ao câncer, abordar prevenção, beleza, sexualidade e relacionamento familiar, além de promover o engajamento de pessoas e organizações pela mesma causa. Para acompanhar as novidades, doar ou solicitar o seu lenço entre no site www.bancodelencos.com.br.