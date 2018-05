Mais de cinco mil passageiros utilizaram a nova linha de ônibus interbairros de Aparecida

A linha 970, que sai do Terminal Araguaia com destino ao Setor Santa Luzia, está em funcionamento há pouco mais de 10 dias

Desde o dia 15 de maio os moradores da região Leste de Aparecida de Goiânia podem contar com a nova linha de transporte público 970, criada pela Prefeitura do município que já transportou mais de cinco mil passageiros nos primeiros 10 dias. A linha sai do Terminal Araguaia com destino ao Setor Santa Luzia atendendo a diversas ruas e avenidas incluindo a avenida Jataí, onde fica o Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar, dando mais comodidade aos usuários que precisam se locomover às indústrias e empresas para trabalhar.

A região conta com uma população de mais de 60 mil moradores que, aos poucos, vão conhecendo o novo itinerário. A pedagoga Risolene Andreia Rodrigues de Oliveira, 42, é moradora do Parque Trindade I, trabalha no Centro de Aparecida e depende do ônibus para se locomover. “Essa nova linha está me ajudando bastante, antes eu tinha que ir para o terminal de Goiânia e de lá pegar outro ônibus para voltar para Aparecida, agora posso ir direto e gastar menos tempo. Excelente iniciativa da Prefeitura, facilitou a vida de muitas pessoas daqui da região”, comemorou a moradora.

No total 23 bairros são atendidos pela linha 970 sendo eles o setor Araguaia, Residencial Maria Luzia, Residencial Village Garavelo I, Serra Dourada III, Centro, Retiro do Bosque, Nova Olinda, Conjunto Planície, Real Grandeza, Parque Industrial, Conjunto Mabel, Vale do Sol, Chácara São Pedro, Jardim Dos Buritis, Sítios Santa Luzia, Jardim Olímpico, Parque Trindade I e II, Parque Atheneu (Goiânia), Internacional Park, Jardim Repouso, Jardim Célia Maria e Vila Souza.

De acordo com informações da Rede Metropolitana do Transporte Coletivo (RMTC), em apenas 10 dias de lançamento, a linha já realizou 302 viagens. A frota é composta por seis veículos que circulam diariamente, com viagens que iniciam sempre às 5h da manhã e encerram-se às 23h10 durante a semana e 23h40 aos sábados e às 19h aos domingos. Os ônibus saem em média a cada 30 minutos em horários de pico, onde há maior fluxo de pessoas nos terminais e nas ruas.

Os passageiros têm acesso aos horários dos ônibus em tempo real por meio do Aplicativo SIMRMTC, disponível para smartphones em todos os sistemas operacionais e podem consultar os horários também nas RMTV’s (Painéis Eletrônicos) e nos totens das plataformas de embarque no Terminal Araguaia. Além disso, os horários de todas as linhas que atendem a Região Metropolitana estão disponíveis no site: www.rmtcgoiania.com.br.

Mais linhas interbairros

O novo itinerário faz parte de uma das 50 linhas locais e 22 linhas com destino à capital que atendem aos moradores da cidade. Outras cinco linhas interbairros também começarão a funcionar nos próximos meses. Segundo o prefeito Gustavo Mendanha, o objetivo é atender todas as regiões do município, ligando os bairros com os polos industriais e à área central, proporcionando maior acessibilidade e mobilidade.

“Já em junho agora teremos mais uma linha interbairros entrando em circulação e assim será a cada mês até termos todas as seis funcionando. Estas linhas são um grande ganho para a cidade e toda a população que depende do transporte coletivo para se locomover, e com este novo progresso o nosso problema interno de deslocamento está sendo sanado, facilitando a vida do usuário e proporcionando maior qualidade e redução no tempo de espera e dentro do ônibus”, destacou o prefeito.

De acordo com dados da RMTC, são atendidos diariamente mais de 100 mil usuários nas mais de 101 mil viagens realizadas no município atualmente, sendo que 40% dessas viagens são feitas dentro da cidade que percorrem 945 quilômetros de extensão de linhas que passam pelos seis terminais de integração existentes. Com a implantação dos seis novos itinerários, a cidade passa a totalizar 78 linhas, aumentando a extensão para 1.105 quilômetros.

Cidade Inteligente

As Linhas Interbairros fazem parte do projeto Cidade Inteligente que tem como objetivo otimizar os serviços públicos , visando o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população.