Gustavo Mendanha planeja seminário sobre transporte coletivo

O prefeito de Aparecida de Goiânia e presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC), Gustavo Mendanha, reuniu na manhã desta segunda-feira, 28, com o diretor executivo da Rede Mob Consórcio, Leomar Avelino e com presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Goiânia (Set), Adriano Oliveira, para planejar seminário sobre transporte público coletivo. A previsão é realizar o evento no próximo mês, após encerramento do mandato do prefeito a frente da CDTC. O vice-prefeito de Aparecida Veter Martins também participou da reunião.

O seminário vai marcar o último ato do prefeito como presidente do órgão. “O objetivo é apresentar um balanço ressaltando os avanços que tivemos neste período, além de propostas para um transporte coletivo com mais qualidade e agilidade, buscando mecanismos tecnológicos para ser instrumento e ferramentas na mão do usuário e dos que executam o serviço” destacou Gustavo Mendanha.

“No evento o prefeito vai prestar contas de todas as ações que ele desenvolveu durante seu mandado na CDTC, trazendo resultados positivos para Aparecida e toda a Região Metropolitana de Goiânia, que conta com 16 municípios. Queremos debater o transporte público coletivo com foco na melhoria da mobilidade e no próprio serviço de transporte coletivo”, pontuou Leomar Avelino.

Gustavo avalia ainda sua atuação e dos demais membros na CDTC nos últimos 18 meses . “Nós demos transparência as reuniões que eram sempre fechadas, proporcionando espaço para a imprensa acompanhar e se informar sobre as questões tratadas nestes encontros. Realizamos reuniões periódicas para discutir não apenas reajustes, mas melhorias para os passageiros”, apontou.

Conquistas

Dentre as conquistas que serão apresentadas no seminário estão a criação da RMTC Aparecida e de seis novas linhas interbairros no município. A primeira linha, 970, foi lançada em 15 de maio e já transportou mais de cinco mil passageiros e realizou 302 viagens nos 10 primeiros dias. O novo itinerário, que sai do Terminal Araguaia com destino ao Setor Santa Luzia, atende 23 bairros e tem como objetivo interligar os bairros com os polos industriais à área central, proporcionando maior mobilidade e dando mais comodidade aos usuários.