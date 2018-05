CONTEMPLADOS : Casa Legal e Cheque Reforma chegam a Senador Canedo “HOJE”

Famílias de Senador Canedo, na Região Metropolitana, serão contempladas mais uma vez nesta segunda-feira, dia 28, com os Programas Cheque Mais Moradia e Casa Legal – Sua Escritura na Mão, do Governo de Goiás, executados pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) desde 2011.

Serão entregues 43 escrituras dos bairros Valéria Perillo, Jardim das Oliveiras, Morada do Morro e Uirapuru. As ações acontecem no Pátio da Prefeitura (CEASC – GO 403, Km 9), a partir das 18 horas, no Conjunto Morada do Morro.

O governador José Eliton também visita o município e será homenageado com o Título de Cidadão Canedense pela Câmara Municipal. O presidente da Agehab, Cleomar Dutra, acompanha a agenda do governador em Senador Canedo. A equipe da Agehab vai coletar assinaturas em escrituras de outras 235 famílias, fase que precede o envio do documento para registro em cartório.

Também será cumprida etapa do convênio com a Liga de Mulheres do Jardim Liberdade e Região, beneficiando 79 famílias com Cheque Mais Moradia, modalidade Reforma. O valor do benefício é de R$ 233.500,00, do Programa Goiás na Frente Habitação, que devem ser utilizados exclusivamente para compra de materiais de construção. O objetivo do Cheque Reforma é melhorar as condições de habitações precárias, dando dignidade às famílias. Com o Casa Legal, a Agehab já beneficiou em Senador Canedo em torno de 1,8 mil famílias com escrituras registradas em cartório. O programa atende moradores originários ou com renda familiar de até quatro salários mínimos, que se enquadram em interesse social.

Foram beneficiados com o Casa Legal moradores do setor Morada do Morro, conjunto Uirapuru, Residencial Valéria Perillo e Jardim das Oliveiras I e II. Estão em andamento na Agehab mais 1,2 mil escrituras para o município. O programa Casa Legal já está presente em 50 municípios para legalizar mais de 100 bairros implantados em áreas de domínio do Estado e escriturar em torno de 50 mil imóveis para moradores que aguardam há décadas pela conquista da escritura. Ao longo dos últimos sete anos foram entregues cerca de 20 mil escrituras registradas em cartório às famílias moradoras de antigos assentamentos urbanos em dezenas de municípios.

O Casa Legal hoje é referência para o País em execução de políticas públicas de regularização fundiária urbana, com vários prêmios conquistados pela Agehab.