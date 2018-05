1° BPM prende assaltante em flagrante, em Goiânia

Nas primeiras horas de hoje, 28, a equipe 8717 do 1º BPM recebeu informações que davam conta de um individuo que acabara de cometer sucessivos roubos a transeunte, pelo Setor Oeste, em Goiânia – GO. O infrator estava usando uma faca para intimidar as vítimas.

Cientes das características do suspeito, os policiais intensificaram o patrulhamento e quando passando pelas proximidades do Hospital Materno Infantil, observaram um jovem, cujas características eram semelhantes às do autor, que ao perceber a presença da viatura, tentou empreender fuga a pé, sendo alcançado e contido pela equipe.

Com o infrator foram encontrados os dois aparelhos celulares (1 Iphone 6 e 1 Samsung J2 prime) roubados dos solicitantes.

As vítimas estiveram no local da ocorrência e reconheceram o criminoso.

Diante dos fatos, o assaltante, que tem passagens criminais por roubo, furto e receptação, recebeu voz de prisão em flagrante dos Policiais Militares.