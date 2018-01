Última semana para realizar matrículas em escolas municipais de Aparecida e Senador Canedo

Continua até a próxima sexta-feira (12), o período de matrículas na rede municipal de ensino de Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Nas duas cidades nesta segunda-feira (8), será iniciado o prazo para confirmação das solicitações de vagas.

Aparecida

Ao todo serão ofertadas neste ano 14 mil vagas, sendo 9.437 para o ensino fundamental e 4.657 para o infantil. O prazo de inscrições segue até o dia 12, por três canais de atendimento, sendo eles o telefone 0800 607 0040 das 8h às 19h, on line pelo site da prefeitura – www.aparecida.go.gov.br e pelo aplicativo Matrícula Aparecida, disponível gratuitamente para os sistema Android e IOS.

Com o início do prazo para a realização de matrículas da rede municipal de ensino de Aparecida de Goiânia também surgiram problemas. Pais e responsáveis não estavam conseguindo matricular as crianças na manhã da última quinta-feira (4).

Em nota, a Prefeitura de Aparecida informou que o período “foi turbulento por conta da alta demanda, derrubando o sistema”. No entanto, a administração municipal ressaltou que os problemas já foram resolvidos.

“As crianças que não conseguirem vagas nos Cmeis serão encaminhadas para o cadastro de reserva e serão chamadas assim que forem sendo inauguradas novas unidades”, conclui a nota.

Senador Canedo

O prazo para a realização de matrículas de novos alunos da Educação de Senador Canedo será encerrado no dia 12 de janeiro. A matrícula deverá ser feita pela internet. Para fazer o cadastro da criança é necessário informar o nome completo do aluno, data de nascimento, CEP, telefone de contato, nome da escola desejada, turno e série.

O prazo para confirmação será entre os dias 8 e 15 de janeiro. As crianças que não conseguirem vagas ficarão em uma lista de espera e serão chamados assim que surgir novas oportunidades. O ano letivo será iniciado em 22 de janeiro. Os alunos veteranos já tiveram a matrícula renovada automaticamente pela Secretaria Municipal de Educação de Senador Canedo.

Clique aqui para fazer a matrícula