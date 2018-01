Temporada 2018 do Goiás Superbike começa em abril; veja calendário

Goiânia – A Federação de Motociclismo do Estado de Goiás (FMG) divulgou o calendário oficial de etapas do Goiás Superbike 2018. A competição estadual de motovelocidade começa nos dias 7 e 8 de abril.

O torneio terá seis corridas oficiais, sendo a última marcada para os dias 24 e 25 de novembro. A FMG ainda não confirmou se a edição 2018 terá alterações no regulamento. Uma reunião técnica deve definir os detalhes.

Confira as etapas do Goiás Superbike 2018:

1ª etapa – 7 e 8 de abril

2ª etapa – 2 e 3 de junho

3ª etapa – 7 e 8 de julho

4ª etapa – 8 e 9 de setembro

5ª etapa – 13 e 14 de outubro

6ª etapa – 24 e 25 de novembro

No ano passado, problemas na pista do Autódromo de Goiânia levaram ao cancelamento da 6ª e última etapa, que seria realizada em dezembro. Com isso, os atuais líderes de cada categoria foram os campeões: Ian Lucas Vieira (SBK Pró), Luciano Lima (SBK Light), Salvador Amaral (Naked), Ricardo Juliani (600cc), Josué Ferreira (300cc Master), Indiana Munoz (300cc Sport) e Wender Chaves (150cc).