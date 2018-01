Dezembro termina com redução na criminalidade em Senador Canedo

Com o policiamento intensificado Senador Canedo teve números positivos na Segurança Pública. A Operação Boas Festas, realizada pelo 27º Batalhão da Polícia Militar, tem sido executada em todas regiões da cidade com reforço em viaturas e também da Patrulha Ciclística. Comparado a períodos anteriores, houve redução de 50% nos furtos e roubos a comércios, e transeuntes e 60% neste tipo de ocorrência em residências e nenhum homicídio durante todo mês de dezembro. Foram efetuadas aproximadamente 60 prisões, sendo 16 dessas feitas na última sexta-feira (30 dezembro), além da recuperação de 20 veículos roubados e várias armas de fogo apreendidas. A Polícia Militar tem parceria com a Prefeitura de Senador Canedo, por meio do Banco de Horas, investimento que proporciona mais segurança a comunidade.

