249 bairros de Aparecida de Goiânia serão atendidos com limpeza e roçagem de lotes

Prefeito Gustavo Mendanha acompanhou início dos trabalhos no setor Santa Luzia. A meta é concluir trabalhos em 90 dias

Em até 90 dias, 249 bairros de Aparecida de Goiânia receberão funcionários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para execução de serviços de roçagem, limpeza e coleta de entulho nos lotes não edificados na cidade. “Os resultados deste tipo de trabalho vão desde a diminuição de criadouros do mosquito Aedes Aegypti, que transmite a dengue, à possível diminuição da criminalidade, já que o mato alto pode servir de esconderijo para criminosos. Sem contar em melhor qualidade de vida para a população aparecidense”, salientou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Max Menezes.

A equipe de roçagem conta com 50 profissionais e 20 tratores que serão divididos em dois grupos que trabalharão simultaneamente nos primeiros bairros no período de 3 a 15 de janeiro. Além disso, será realizada ainda a limpeza de canteiros centrais de avenidas, praças e áreas públicas pela equipe de Parques e Jardins, que conta com 110 servidores. “A ação percorrerá todos os 249 bairros da cidade neste primeiro trimestre, começando pelas regiões dos setores Cidade Vera Cruz e Santa Luzia. Dividimos o município em seis grandes regiões e a meta é terminar o serviço em até 90 dias”, salientou Max.

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que acompanhou o início dos trabalhos no setor Santa Luzia, na manhã desta quarta-feira, 02, anunciou também outros serviços. “Esta ação estará presente nos quatro cantos da nossa cidade, mas além da limpeza dos lotes e canteiros centrais, a equipe de iluminação fará toda troca de lâmpadas dos setores, que também é uma questão de segurança pública. Há um planejamento para que a limpeza do município ocorra normalmente ao longo de todo ano e esse serviço é fundamental”, destacou o prefeito, que estava acompanhado do vice-prefeito e secretário de Governo, Veter Martins.

Representante da região, o vereador Meinha (PSDC), destacou a importância dessa iniciativa. “Esta força-tarefa é imprescindível neste momento por conta do aumento do mato depois do período de fortes chuvas, e fico mais feliz de começar pelo meu bairro. Acredito nessas ações conjuntas, pois o trabalho rende mais e a comunidade agradece. Peço também que os moradores ajudem, não descartando lixo nos lotes e denunciando esse tipo de ação”, salientou ele ao lado do vereador Rosildo Manoel (PP).

Canal direto

A população também pode solicitar estes serviços da Prefeitura de Aparecida de Goiânia pelo telefone (62) 3545-9978. “Os moradores que realmente sabem a realidade de seus bairros, por isso podem e devem ajudar a prefeitura nos comunicando destas demandas. Peço também paciência de cada um, pois são 249 bairros, mas todos serão beneficiados”, destacou Max Menezes. Ainda segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, apesar da obrigação de manter o lote particular limpo ser do proprietário, quando este não realiza a limpeza, a prefeitura faz a roçagem e cobra o serviço por meio do Imposto Territorial Urbano (ITU), conforme a legislação municipal. “Como o mato está muito alto e prejudica a população, a prefeitura acaba executando o serviço, mas o proprietário do lote precisa se conscientizar e realizar o serviço de limpeza,” finalizou.