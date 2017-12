Terminal Padre Pelágio é fechado em Goiânia após pancadaria entre seguranças e comerciantes

Três pessoas foram presas pela Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM) após um conflito entre comerciantes e seguranças no Terminal Padre Pelágio, no setor Fonte Nova, na capital. O local chegou a ser fechado por cerca de 20 minutos na tarde desta segunda-feira (18).

Segundo a GCM, dois vigilantes estavam sendo espancados por mais de 20 camelôs quando os guardas chegaram ao local. “Fomos acionados por telefone e quando a Guarda chegou ao local identificou uma pancadaria generalizada. A ocorrência ainda está em andamento e podemos ter mais prisões”, informou o porta-voz da GCM Valdsom Batista.

Uma das pessoas presas é nigeriana. Junto dele e dos demais detidos, os dois vigilantes também foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

Por outro lado, alguns camelôs disseram que tiveram as mercadorias quebradas por guardas, que exigiam a retirada dos ambulantes.

Segundo as informações do Consórcio Redemob, as linhas do Eixo Anhanguera ficaram prejudicadas entre 16h e 18h, quando os comerciantes ora autorizavam o embarque ora não. Após esse horário o serviço foi retomado.

A reportagem entrou em contato com a Metrobus, que não atendeu aos telefonemas. A Proguarda, empresa contratada para fazer a segurança dos terminais e plataformas de embarque, também foi procurada via e-mail, mas até o momento não respondeu aos questionamentos.

Histórico

No final de novembro o Ministério Público de Goiás (MP-GO) abriu investigação para apurar a comercialização de produtos sem a devida licença e autorização nos terminais de Goiânia. Já no início de dezembro, a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH) cumpriram autos de apreensão, o que gerou a revolta dos comerciantes e, consequentemente, confronto com as autoridades. De lá para cá a tensão continua elevada, com mais um episódio ocorrido nesta segunda-feira (18).

Redemob

Confira a nota na íntegra:

O comércio ilegal feito por camelos nos Terminais do Eixo Anhanguera é um gravíssimo problema público, pois além de ser ilegal, contribui diretamente para a saturação do ambiente, desorganização e criminalidade no local. Dificulta muito a realização do serviço de transporte coletivo. Vale lembrar que os terminais são equipamentos públicos para uso da população.

Acreditamos que a solução do problema passa diretamente pela atuação integrada da fiscalização urbana, guarda civil, polícia militar, CMTC e apoio do Ministério Público. Cabe ao RedeMob Consórcio, em nome da Metrobus, providenciar a limpeza, organização, ações em prol da segurança das pessoas e operação das viagens no Eixo Anhanguera.

Em relação à operação de hoje (18) no terminal Padre Pelágio, o RedeMob Consórcio esclarece que na tarde de hoje (18) o tumulto ocorrido no terminal Padre Pelágio foi mais uma vez provocado pelos camelos que ali insistem em permanecer mesmo sendo ilegal. Um vigilante ficou ferido com um corte na cabeça e precisou ser encaminhado ao hospital. A Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar foram acionadas e prestaram todo apoio necessário para normalizar a situação.

Por último, todos os vigilantes que atuam no Eixo Anhanguera são devidamente treinados e orientados a agir com total responsabilidade, afim de proporcionar maior segurança aos clientes que utilizam os Terminais. Hoje, infelizmente os vigilantes tiveram que reagir diante das agressões e ameaças praticadas pelos camelôs. O RedeMob Consórcio reitera que repudia qualquer ato de violência e que trabalha para melhorar continuamente o serviço de Transporte Público da Região Metropolitana de Goiânia.