Mário Vilela convoca Força-Tarefa para suprir demanda de Tapa Buracos no município

Com o intuito de suprir a crescente demanda por serviços de Tapa Buracos no município de Aparecida e amenizar problemas causados pelas chuvas ocorridas nesta época do ano, o secretário Mário Vilela convocou na manhã desta segunda-feira (18) uma Força-Tarefa Emergencial de Tapa Buracos. Ele explica que a ação acontece a pedido do prefeito Gustavo Mendanha e tem como objetivo realizar a manutenção de vias prejudicadas de forma mais acelerada e, assim, garantir maior segurança a motoristas e pedestres. A reunião contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano, Max Menezes, que também irá disponibilizar pessoal de sua pasta para compor as equipes. O início da Força-Tarefa Emergencial de Tapa Buracos está marcado para as 8h da manhã desta terça-feira (19) no Jardim Monte Serrat, na esquina da Avenida das Mangueiras com a Rua 501.

“Somos uma equipe de secretariado bastante coesa, responsável e sensível aos problemas do dia-a-dia da nossa cidade. A Seinfra ampliou e melhorou os seus canais de interlocução com a população e a população tem colaborado. Todos os dias chegam demandas. Isso acaba acelerando bastante o serviço de manutenção das vias. Mas apesar de nosso asfalto ser de qualidade, é inevitável que nesta época do ano não apareçam os buracos. Por isso, por determinação do prefeito Gustavo Mendanha, estamos reunindo todos os esforços para amenizar os estragos causados e convidamos a população para colaborar. Com certeza toda ajuda será bem vinda” – explica o secretário.

Para Mário Vilela, a força-tarefa demonstra compromisso e sinergia da administração no sentido de resolver eventuais gargalos sazonais que atingem diretamente a todos. E para isso serão mobilizadas 10 equipes que trabalharão por todas as regiões do município, sempre supervisionadas por técnicos da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). “Esse esforço em conjunto proporcionará maior segurança no direito de ir e vir das pessoas. Uma preocupação especial nesta época do ano em que o aumento dos danos causados pelas chuvas aumenta na mesma proporção em que também aumenta o número de carros circulando pelas ruas e avenidas da cidade” – completa. Ele explica que a força-tarefa também irá contar com apoio de equipes da Superintendência Municipal de Trânsito de Aparecida (SMTA).