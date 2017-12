Estudantes contrários à redução de vagas voltam a ocupar colégio em Trindade

Aproximadamente 30 alunos voltaram a ocupar o Colégio Estadual Divino Pai Eterno, em Trindade, na tarde de domingo (17). Na manhã desta segunda-feira (18), o número subiu para 50 pessoas, entre alunos e pais, segundo contou a fotógrafa e mãe de uma estudante Rosileide Rodrigues da Silva, de 33 anos.

Ela explicou que ontem o diretor da unidade e a subsecretaria estiveram no local e tentaram um acordo junto aos estudantes. “Eles queriam entrar e assim preservar os documentos. Os alunos explicaram que a secretaria e a dispensa estão fechadas e vão continuar assim”, pontou a fotógrafa.

Ainda de acordo com Rosileide, o abastecimento de água e energia não foi suspenso e os manifestantes estão recebendo doações de alimentos e água de populares e empresários. “Acabou de chegar marmitex para eles. Estão almoçando agora”, afirmou.

Os alunos e pais são contra a integralização da unidade. O colégio deixaria de atender em três períodos, passando a funcionar nos períodos matutino e vespertino. A capacidade de alunos atendidos também seria reduzida para 350, segundo os manifestantes. Rosileide contou também que os pais não estão encontrando vagas nas unidades indicadas.

A Seduce não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre se realmente haveria a diminuição no número de vagas do colégio, caso ele seja transformado em uma unidade de período integral. Em nota, a pasta reafirmou que nenhum aluno ficará sem estudar. De acordo com a secretaria, a comunidade escolar tem mostrado interesse na integralização da unidade.

A Seduce também informa que a comunidade escolar está manifestando interesse no tempo integral, pois já foram solicitadas quase 400 matriculas com poucos dias de abertura do processo para aquela unidade.

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte reitera que nenhum aluno que estuda hoje no Colégio Estadual Divino Pai Eterno, em Trindade, deixará de ter a oportunidade de estudo de acordo com o modelo e as horas mais convenientes para sua vida pessoal.

Aqueles que não possam ou não queriam permanecer no Colégio, onde está sendo implantado o novo modelo de Educação Integral em Tempo Integral no Ensino Médio, terão vagas garantidas no Colégio Estadual Castelo Branco, no Colégio Estadual Menino Jesus e no Colégio Estadual Padre Pelágio, que funcionam na mesma região central da cidade. Também serão disponibilizadas vagas nos bairros de Trindade onde muitos alunos residem.

A Seduce informa que a implantação da Escola de Tempo Integral em Trindade tem o objetivo de dar aos alunos mais oportunidade de acesso ao conhecimento, uma vez que passam a ter mais chances de se preparar para os complexos desafios da vida do século 21.

A escola em tempo integral é um sucesso onde é implantada. No mundo inteiro, já está provado que a escola de tempo integral é a que dá os melhores resultados de aprendizagem.

A implantação segue a Portaria 727 do Ministério da Educação (MEC), que estabelece as diretrizes para oferta da educação em período integral. As unidades de Ensino Médio devem atender a requisitos como número de salas de aula, biblioteca, cozinha etc.

O novo modelo traz uma série de novidades que tornam a escola extremamente atrativa, tornando mínima a evasão.

Com o maior número de alunos de Ensino Médio em Trindade, o Colégio Divino Pai Eterno é perfeito para a implantação desse modelo inovador, que oferece um núcleo diversificado e que estimula o protagonismo dos jovens, a organização de clubes juvenis, a elaboração de projetos de vida, práticas de laboratório, estudo orientado e aulas de pós-médio (preparatório para os vestibulares), além do núcleo de disciplinas comum.

O programa é fomentado pelo MEC e destina R$ 2 mil por aluno durante 10 anos para apoiar os investimentos da Seduce em material pedagógico, capacitação de professores, pagamento da folha e em infraestrutura, como reforma de banheiros e refeitórios, além de construção de laboratórios. Os professores que atuam nesse modelo também recebem uma gratificação de R$ 2 mil além do salário atual.

Todos os diretores das unidades que passarão a funcionar em modelo integral se reuniram com a secretária Raquel Teixeira, discutiram o modelo e se encarregaram de difundir os esclarecimentos em suas respetivas unidades, como foi o caso do Colégio Estadual Divino Pai Eterno.

A superintendente responsável pelas Escolas em Tempo Integral, professora Márcia Antunes, já se reuniu com a comunidade escolar para esclarecer os detalhes do modelo e a Seduce reitera que a proposta está sendo acolhida pela maioria dos alunos e professores.

A Seduce reafirma que respeita a insegurança de alguns e entende que as mudanças podem causar estranheza no início, mas esclarece que a educação em tempo integral é uma política pública destinada a beneficiar milhares de estudantes.