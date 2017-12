Casa do Papai Noel é inaugurada na Praça Criativa em Senador Canedo

Centenas de famílias comparecem na chegada do Papai Noel na Praça Criativa Central. A solenidade realizada neste sábado, faz parte da programações de Final de Ano de Senador Canedo, promovida pela Prefeitura de Senador Canedo. A estrutura decorativa do espaço conta com animais de leds animados, em um jardim decorado, bola gigante natalina, presépio. Além da Casa do Papai Noel, espaço em que o bom velhinho ficará todos os dias, das 19h às 22 h para fotos. Autoridades políticas estiveram presentes, como prefeito Divino Lemes, primeira-dama, Laudeni Lemes e presidente da Câmara Municipal,vereador Rodrigo Rosa.

