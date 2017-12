Shows com Anitta, Pabllo Vittar e Kell Smith são os destaques da semana em Goiânia

A cantora pop Anitta retorna a Goiânia para o esquenta da festa do Réveillon dos Esquecidos na sexta-feira, a partir das 22 horas, no Espaço Goiás. A artista vive um dos melhores momentos da carreira. Ela acaba de ser confirmada para as próximas edições do Rock in Rio, de Lisboa, em 2018, e do Rio, em 2019. No evento europeu, a estrela dividirá o Palco Mundo com os astros Bruno Mars e Demi Lovato. Para quem gosta de mistura criativa de MPB com passagens de hip-hop, outra opção é a revelação Kell Smith, dona do hit Era Uma Vez, que se apresenta no sábado, às 17 horas, no All Week Food Park.

A semana ainda reserva show com a drag queen Pabllo Vittar na 9ª edição do Festival Paralelo Sonoro, às 20 horas, no Espaço Lune, em Anápolis. Para os amantes da música clássica, uma boa sugestão é o último concerto da temporada da Orquestra Filarmônica de Goiás, na quinta e na sexta-feira, sempre às 20h30, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.