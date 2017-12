Milhares de servidores participam da Festa do Trabalhador Urbano em Aparecida

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida de Goiânia realizou nesta sexta-feira, 15, no Centro Olímpico do munícipio, mais uma edição da tradicional Festa do Trabalhador Urbano. Esta foi a 24ª edição da confraternização e beneficiou mais de mil funcionários da pasta e seus familiares. Os participantes contaram com sorteio de brindes, gincanas e o Concurso Miss Gari, que foi vencido pela servidora Flávia Pereira Borges da Silva, da 1ª área de limpeza urbana.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Max Menezes, a festa tem como objetivo reconhecer o trabalho dos funcionários durante todo o ano, para manter a cidade mais limpa e harmoniosa. “Recebemos a missão, no início de 2017, de deixar a cidade mais bonita, em que as pessoas pudessem se sentir bem vivendo nela. E hoje estamos vivendo esse momento, pois cumprimos nossa meta de inaugurar 12 praças, uma em cada mês dando uma melhor visibilidade para Aparecida”, explicou o secretário.

O prefeito Gustavo Mendanha agradeceu aos trabalhadores pelo apoio e dedicação durante todo o ano na manutenção da limpeza da cidade. “Aparecida tem superado as expectativas e vocês fazem parte desse desenvolvimento, obrigada a todos”, pontuou Gustavo, lembrando que o 13° também foi creditado integralmente na conta de dos funcionários nesta sexta, 15. “Também pretendemos pagar o salário de dezembro antes do natal, para que todos aproveitem o fim do ano”, destacou o prefeito.

Orlando Barçanu Silva trabalha na parte de manutenção de Parques e Jardins da Prefeitura há sete anos. Acompanhado da esposa, ele conta que está feliz em comemorar mais um ano de trabalho ao lado dos amigos e da família. “Todos os anos eu participo, é um momento para nos reunir e nos divertir e ainda ter a oportunidade de ganhar um presente, pois os brindes são sempre muito bons”, declarou o servidor público que disse ainda gostar de trabalhar, pois gosta de ver as praças arrumadas.

A festa contou com apoio das secretarias municipais e empresários aparecidenses. Foram sorteadas dezenas de brindes como bicicletas, microondas, panelas, furadeiras, cestas de natal, além de outros eletrodomésticos e utilidades para o lar. O evento também contou com recreação nas piscinas, almoço e shows regionais. O deputado federal, Daniel Vilela participou da confraternização dos trabalhadores urbanos destacou a importância da festa para valorizar o trabalhador ao entregar os brindes sorteados.