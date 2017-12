Mega-Sena acumula e pode pagar mais de R$ 43 milhões na terça-feira (19)

O concurso 1997 da Mega-Sena, realizado neste sábado, acumulou. Os números sorteados foram 01 – 07 – 14 – 31 – 35 – 46. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

A Quina teve 86 acertadores com o prêmio de R$ 36.389,62 para cada um. A Quadra registrou 6.280 acertadores com R$ 711,89 para cada um deles.

A estimativa de prêmio para o concurso do próximo dia 19 é de R$ 43.500.000,00.

A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena com um jogo simples é de uma em 50.063.860.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.