Medina vence na repescagem e segue na briga pelo título mundial

Gabriel Medina segue vivo na disputa pelo título do Circuito Mundial de Surfe. Neste domingo, o brasileiro precisava vencer a repescagem da última etapa da competição, em Pipeline, no Havaí, para não deixar a disputa precocemente. E, com certa tranquilidade, superou o local Dusty Payne e avançou à terceira rodada.

Pressionado pela necessidade da vitória, Medina logo conseguiu duas ondas de 6,33 pontos e abriu boa vantagem. Dusty Payne ainda somou 7,17 pouco depois, mas o brasileiro respondeu com um bom tubo, recebeu um 9 e fechou a tranquila vitória por 15,33 a 8,50.

Campeão mundial em 2014, Medina havia decepcionado na primeira rodada ao ser apenas o terceiro de sua bateria, atrás de seu compatriota Miguel Pupo e do havaiano Benji Brand. Mas, neste domingo, demonstrou estar com a confiança recuperada para a terceira rodada, que será eliminatória. O adversário do brasileiro ainda não foi definido.

O maior rival de Medina na luta pelo título é o havaiano John John Florence, que lidera o ranking e já havia se garantido na terceira fase. Outro que segue vivo na briga pelo título é o sul-africano Jordy Smith, também classificado à próxima rodada.

Além de Medina, o Brasil possui outros três surfistas garantidos na terceira rodada: Miguel Pupo, Caio Ibelli e Italo Ferreira, algoz no sábado do australiano Mick Fanning, dono de três títulos mundiais. Os demais, como Filipe Toledo e Adriano de Souza, o Mineirinho, disputam a repescagem ainda neste domingo.