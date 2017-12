Governo do Estado e Prefeitura distribuem 16 mil brinquedos à crianças em Aparecida

Na manhã deste sábado (16), as crianças em Aparecida de Goiânia acordaram cedo para participar de mais uma edição do Show de Natal, promovido pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e governo do Estado em parceria com a prefeitura de Aparecida. A chuva não desanimou a garotada que foi até o Centro de Cultura José Barroso para participar do evento e levar um brinquedo pra casa.

“Vim buscar o meu carrinho”, falava todo animado, Kevin Rodrigues de 4 anos. A mãe, Renata Rodrigues conta que ele e a outra filha de 10 anos estavam ansiosos para o evento. “Como não tenho condições de comprar um presente de natal esse ano, as crianças estavam há muito tempo empolgadas em vir buscar os brinquedos. Essa é uma importante oportunidade para que os meninos e meninas tenham a chance de ter um presente novo no fim do ano”, disse.

A solenidade que foi marcada por shows e diversas apresentações contou com a participação de milhares de pessoas. Ao todo, foram entregues 16 mil brinquedos entre bonecas, carros fórmula-1, jogos de dominó, bolas de futebol e de vôlei. Além da distribuição dos clássicos brinquedos, a prefeitura de Aparecida, juntamente com parceiros também realizaram o sorteio de vários brindes, como bicicletas e maletas de pintura.

“Ações como essas valorizam estes que são o futuro da nossa cidade. Esse ato grandioso, vai proporcionar um natal mais feliz para essas crianças. Nós sabemos que nem sempre as famílias têm condições de dar aos filhos um presente de natal, por isso fazer parte dessa ação me deixa feliz e agradecido por saber que estamos contribuindo de alguma forma”, ressaltou o prefeito Gustavo Mendanha.

A prefeitura de Aparecida foi parceira do projeto Show de Natal cedendo a área e a estrutura para a realização do evento. Diversos secretários e vereadores do municípios prestigiaram a solenidade. Na ocasião, o chefe de Gabinete do Vice-Governador, representando o Governador Marconi Perillo, Charles Antônio falou sobre a importância do evento. “Hoje nos vemos aqui o brilho no rosto de cada criança e a certeza que estamos proporcionando um natal mais feliz. O governo do Estado e prefeitura de Aparecida não têm medidos esforços para o desenvolvimento e progresso dessa cidade. Por isso voltamos com a certeza de que os presentes serão distribuídos aqui todos os anos”, frisou.