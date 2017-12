Governo de Goiás e OVG entregam brinquedos em Aparecida de Goiânia e Anápolis

O Governo de Goiás e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) realizarm na manhã deste sábado, 16, a entrega de brinquedos do Show de Natal em Aparecida de Goiânia e em Anápolis. Foram distribuídas bolas de vôlei e de futebol, carrinhos de Fórmula 1, jogos de dominó, maleta de pintura e learning pad (brinquedo eletrônico educativo).

Em Aparecida, a festa começou às 8 horas, no Centro de Cultura e Lazer José Barroso – Rodeio Show. Foram entregues quase 19 mil brinquedos. As crianças ganharam lanche e participaram do sorteio de bicicletas doadas por empresários. Papai Noel marcou presença desejando um bom Natal a todos. A animação ficou por conta de apresentações circenses; do Coral da Igreja Videira de Aparecida de Goiânia e da dupla sertaneja Tom e Leo. As crianças também se divertiram com a presença, no palco, de personagens como a Galinha Pintadinha e o Cebolinha.

O deputado estadual Marlúcio Pereira representou o governador Marconi Perillo na entrega de brinquedos em Aparecida de Goiânia. “Desde que assumiu o Estado pela primeira vez, em 1999, nosso governador realiza essa bonita festa com a distribuição de 1 milhão de brinquedos, de boa qualidade, para os 246 municípios goianos”, lembrou.

A diretora de Ações Sociais da OVG, Helca Nascimento, representou a presidente de honra da Organização, Valéria Perillo, no evento em Aparecida de Goiânia. Segundo ela, mais uma vez a OVG se alegra por poder entregar presentes às crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social. “Esse é um trabalho que assegura um Natal mais feliz, além de promover a dignidade e a inclusão social,” frisou.

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, agradeceu a OVG e ao Governo de Goiás pela iniciativa. “Estes brinquedos são importantes para as famílias de baixa renda. Representam um apoio no fim do ano aos pais que não podem comprar um presente para os filhos,” disse. Avó da pequena Ana Vitória, de 1 ano e 6 meses, a dona de casa Suelen da Costa Carvalho Santos, de 40 anos, chegou bem cedinho ao Rodeio Show para participar da festa natalina. “Todo ano, o Show de Natal garante a alegria dos meus netos. Não temos condições de comprar presentes. Então, aqui eles recebem essa felicidade,” contou.

Anápolis

Em Anápolis, o evento começou às 10 horas, no Estádio Jonas Duarte, com a entrega de mais de 15 mil brinquedos. Houve distribuição de lanches; apresentações circenses e musicais. Papai Noel passou para desejar à todos um bom Natal. A diretora do Programa Bolsa Universitária, Kelen Rejane Belucci, representou a presidente de honta da OVG, Valéria Perillo. O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, e a primeira-dama Vivian Albernaz participaram da festa.

Show de Natal

O Show de Natal da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) é um projeto realizado em duas etapas. A primeira etapa teve início no dia 1º de dezembro, com a inauguração da Aldeia do Papai Noel na Praça Cívica, em Goiânia, e programação cultural gratuita todos os dias até 25 de dezembro. A segunda etapa é a distribuição de milhares de brinquedos para as crianças dos 246 municípios goianos no mês de dezembro. O encerramento da entrega de presentes acontece com um grande evento em Goiânia, neste domingo, no Ginásio Goiânia Arena, a partir das 8 horas. Haverá shows artísticos com os cantores Hugo Henrique e Zé Felipe, além de distribuição de lanches.