Governo de Goiás conclui entrega de 1 milhão de brinquedos do Show de Natal

O governador Marconi Perillo e a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), primeira-dama Valéria Perillo, concluíram na manhã deste domingo, dia 17, no Ginásio Goiânia Arena, a entrega de brinquedos da programação do Show de Natal 2017. “Buscamos sempre levar alegria, afeto e dignidade para as nossas crianças”, disse Marconi durante a entrega dos presentes, mais de 100 mil apenas na capital. “É emocionante ver o sorriso nos rostinhos das crianças”, disse Valéria.

Os portões do Goiânia Arena, no Jardim Goiás, foram abertos antes das 8 horas para receber as mais de três mil crianças que lotaram as arquibancadas do ginásio. Elas vieram de todos os bairros de Goiânia, transportadas em 127 ônibus ofertados pela OVG. Antes de entrarem no Goiânia Arena, receberam brinquedos, lanches e balões. Marconi e Valéria chegaram em seguida. O governador e a primeira-dama se uniram ao Papai Noel da OVG na entrega dos brinquedos.

Marconi disse que a distribuição de presentes representa a gratidão pela vida. “Eu peço a Deus que nesta data todos tenham Jesus Cristo em suas famílias”, exortou. Em entrevista, Marconi lembrou que este é o último Show de Natal que comanda como governador, e falou de sua alegria por ter entregado, em quatro mandatos, mais de 15 milhões de brinquedos em todo o Estado. “Estou saindo feliz por mais uma vez ter levado alegria e dignidade a todas as crianças de Goiás”, disse.

Ao destacar que o Show de Natal da OVG já é uma tradição, disse que os futuros governadores terão de mantê-lo no calendário natalino do Governo de Goiás: “Os próximos governadores terão de manter essa tradição, que já está incorporada definitivamente ao calendário natalino de Goiás, porque as crianças já se acostumaram com a festa”. Marconi disse que os brinquedos distribuídos pela OVG “são de ótima qualidade, que se somam ao carinho, respeito às nossas crianças que são o futuro do nosso Estado e do nosso País”. “Estou muito agradecido a Deus por, mais uma vez, ter tido a oportunidade de fazer a alegria das crianças, dar dignidade a elas, que merecem e precisam do afeto de todos nós”.

A primeira-dama Valéria Perillo considerou a experiência muito positiva. “Hoje é o encerramento. Nós é que ficamos gratos em ver as crianças felizes e agradecidas, voltando para casa ao lado dos pais, dos avós, dos amigos com os brinquedos nas mãos. O nosso trabalho ganha um sentido muito especial e verdadeiro”.

Após concluírem a entrega de brinquedos, Marconi e Valéria chamaram ao palco do Goiânia Arena a principal atração artística da manhã, o cantor Zé Felipe. Revelação da música sertaneja, o filho do cantor Leonardo agradeceu o governador e a primeira-dama pela participação nas atrações do Show de Natal e encerrou a festa saudado pela multidão que tomou o ginásio para a entrega de presentes.