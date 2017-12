Forte pancada de chuva deste domingo alaga ruas em Goiânia

A forte pancada de chuva que caiu sobre Goiânia no fim da tarde deste domingo (17) tumultuou o trânsito em alguns pontos da cidade. Apesar do grande volume de água, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil não registraram ocorrências. Mas de acordo com informações do OPOPULAR motoristas entraram em contato com a redação e informaram alguns pontos de alagamento na cidade como na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia; na Avenida T-63, na altura do Nova Suiça e do Bueno; e na Avenida Couto Magalhães, no Setor Pedro Ludovico.

Uma grande erosão foi registrada na Avenida 3ª Radial, no Setor Pedro Ludovico, ao lado do Jardim Botânico. Pedestres e motoristas devem ficar atentos com o buraco que já consumiu parte do passeio e ameaça a via.

A chuva que caiu forte durante a primeira quinzena de dezembro provocando alagamentos em Goiânia e pelo interior de Goiás parece estar perdendo força, mas não vai embora. Segundo o site ClimaTempo, nesta segunda quinzena de dezembro a área de chuva, que estava concentrada na região Centro-Oeste, deve se espalhar sobre uma área maior do país. Ainda deve chover bastante no Estado, e com previsão de tempestades, mas em menor intensidade e quantidade. O volume de chuva aguardado para Goiás e região Centro-Oeste pode superar os 200 milímetros.

Em Goiânia choveu aproximadamente 199,0 mm em 15 dias. Este volume acumulado está 23% abaixo da média que fica em torno de 270 mm.

O acumulado de chuva sobre a capital entre às 10 horas de quinta-feira (14) e às 10 horas de sexta-feira (15) foi de 78,2 mm, a maior quantidade de chuva em 24 horas do ano, igualando o volume acumulado entre 20 e 21 de abril.

Para esta semana a previsão é de chuva todos os dias, com sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas máximas ficaram na casa dos 30ºC e as mínimas em torno de 20ºC.

Verão chuvoso

O verão – que começa na próxima quinta-feira (21) – promete ter um regime de chuva regular na maior parte do país, sem grandes extremos como secas ou enchentes.

A previsão é do meteorologista Luiz Cavalcanti, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Brasília.

“A perspectiva é de muitas chuvas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e particularmente na Região Sul. É um período que, essencialmente, é muito chuvoso. Estamos com chuvas bem marcantes e a tendência é que o verão permaneça como está terminando a primavera, com muita chuva nessas regiões”, disse.

Segundo o meteorologista, o fenômeno conhecido como La Niña, quando ocorre o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, este ano é predominante, mas com pouca intensidade, o que deve contribuir para garantir uma normalidade climática no Brasil. Inclusive, haverá chuva no semi-árido do Nordeste, que sofre com seca há cinco anos.

“O La Niña tem se manifestado, mas com intensidade fraca, e a tendência é que neste verão seja o fenômeno predominante. Em função do La Niña, a gente prevê chuvas no semi-árido já a partir de dezembro. Já temos bastante chuvas no sul do Maranhão e do Piauí. Nas partes oeste e norte da Bahia e em algumas regiões do Ceará, Pernambuco e Paraíba já ocorreram chuvas. Isto é prenúncio de que teremos uma estação diferente do que foi nos últimos cinco anos, que foi de muito seca”, afirmou Cavalcanti.