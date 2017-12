Desarticulado grupo de roubo a bancos e carros-fortes

Dois homens que integravam uma quadrilha especializada em roubos a carros-fortes, bancos, mineradoras e bases de valores morreram na madrugada deste domingo (17) depois de trocar tiros no norte de Minas Gerais com membros de uma grande força policial de diversos estados durante a Operação Acrídeo. Outros três integrantes da quadrilha, que é apontada como responsável pela morte de pelo menos quatro policiais militares na Bahia e em Goiás, foram presos.

De acordo com o comandante geral da Polícia Militar de Goiás, cel. Divino Alves, a operação só foi possível em decorrência do repasse de informações feito pelo Serviço de Inteligência da PM goiana a corporações de outros Estados. “Há cerca de 30 dias a PM goiana descobriu que essa quadrilha preparava um novo ataque a um carro-forte e seria nesta segunda-feira (18), em Montes Claros”, explicou.

Com a troca de informações entre as PMs de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Sergipe, além da Polícia Federal a quadrilha foi desarticulada. Com o grupo foram apreendidos cinco fuzis, sendo um calibre .50, duas pistolas 9mm, munições de diversos calibres, 20 quilos de explosivos, uma chapa de aço e outros equipamentos. Segundo policiais que participaram da força-tarefa, o armamento é de guerra. As mais de mil munições poderiam derrubar aeronaves.

Em maio deste ano, de acordo com a PM de Goiás, o então líder da quadrilha, Carlos Jardiel de Barros Dantas, conhecido como Jardiel Cabeção, morreu quando se preparava para roubar um carro-forte em Aragarças, na Região Centro Oeste do Estado. Irmão de Jardiel, Jean Carlos de Barros Dantas, o Bereberê, assumiu o controle do grupo. Após roubarem um veículo de transporte de valores em Unaí (MG) três integrantes foram presos e oito apreendidos. Em outubro, a quadrilha voltou a atuar e roubou um carro-forte de uma empresa de transporte de valores em Grão Mogol (MG).