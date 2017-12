Montadora chinesa chega a Anápolis e vai gerar cinco mil novos empregos

Numa manhã histórica para Goiás e decisiva na consolidação do Estado como um dos maiores polos metais mecânicos do País, o governador Marconi Perillo participou nesta quinta-feira, dia 14, na sede Grupo Caoa, em Anápolis, do lançamento oficial da parceria da companhia com a maior e mais tradicional montadora de veículos da China, a Chery, com previsão de investimentos de R$ 2 bilhões no Brasil e geração de 5 mil empregos diretos só em Goiás.

“Não há nada mais importante que o emprego”, disse Marconi, afirmando que o investimento representa o compromisso de suas gestões com o desenvolvimento econômico e humano de Goiás e de Anápolis.

Além do presidente do Grupo Caoa, Mauro Correia, prestigiaram a solenidade de anúncios dos novos investimentos o prefeito de Anápolis, Roberto Balestra, os secretários Joaquim Mesquita (Gestão e Planejamento), Francisco Pontes (Desenvolvimento). Ao saudar o Grupo Caoa por apostar Goiás, Marconi disse que valeu a pena acreditar na empresa, hoje uma das mais sólidas do País, que passou pela crise econômica, maior que a depressão de 1929, sem promover sequer uma demissão e agora anuncia um investimento que coloca Goiás na vanguarda do setor automobilístico, na medida em que se alia à gigante Chery, a mais tradicional fábrica de automóveis da China.

Marconi lembrou que trabalho pela instalação da Caoa em Goiás, em abril de 2007, muitos duvidavam e hoje a empresa, espelhando o espírito empreendedor de seu fundador, Carlos Alberto de Oliveira, é uma das mais sólidas do País. Sobre a parceria com a Chery, o governador ressaltou que o mais importante é que, a partir de agora, serão seis montadoras em Goiás, duas em Anápolis, fato que consolida o município como grande polo metal mecânico. A nova fábrica vai gerar milhares de novos postos de trabalho.“Mais importantes que os prédios bonitos, as máquinas sofisticadas, com alta tecnologia agregada são os empregos gerados”, disse Marconi, ressaltando que haverá impacto positivo em toda cadeia produtiva.

O governador destacou ainda que Goiás, com seis montadoras, passa a ser um dos mais importantes polos metais mecânicos do País. O novo investimento, ressaltou, consolida o Daia, agrega novos valores à mão de obra goiana e ainda insere definitivamente Goiás entre os estados mais prósperos da federação. “Hoje é uma manhã histórica, um dia para ser lembrado por todos nós”, arrematou Marconi.