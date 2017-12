Gustavo Mendanha recebe prêmio de político do ano em Aparecida

O prefeito Gustavo Mendanha recebeu na noite desta quarta-feira, 13, o troféu Norberto Teixeira como Político do Ano. O prêmio, que foi realizado na Atlanta Music Hall, é uma iniciativa da Revista É Isto Que é Notícia em parceria com a F&A Produções e tem o intuito de valorizar quem trabalha e ajuda no crescimento da cidade. Para o prefeito, a homenagem é um reconhecimento do trabalho realizado durante este ano à frente da Prefeitura.

“Eu fico bastante feliz e com sentimento de gratidão pelo reconhecimento. E claro que esse trabalho que me destacou não é só meu como prefeito, mas de todos os secretários e servidores da Prefeitura e isso acaba aumentando minha responsabilidade para poder corresponder a esse prêmio”, destacou o prefeito, acompanhado da primeira dama e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha, que também foi agraciada com o troféu de destaque.

Outras 62 pessoas receberam a premiação por terem se destacado em suas funções, tanto no meio político quanto no empresarial, comercial ou autônomo em Aparecida neste ano de 2017. “A cidade tem crescido e se desenvolvido à cada ano e muitas pessoas têm se despontado em suas funções. Por isso que ampliamos o prêmio, pois antes acontecia apenas no Setor Garavelo. E creio que todos os homenageados hoje fazem jus a essa honraria”, disse o criador do prêmio, André Walker.

Entre os secretários municipais que receberam o troféu Norberto Teixeira estão o vice-prefeito e secretário de Governo, Veter Martins; Ozair José (Desenvolvimento Econômico); Adriano Montovani (Trabalho); Valéria Pettersen (Projetos); Marinho Rezende (Procon); Gefferson Aragão (Esporte); o presidente da Câmara, Vilmar Mariano (PMDB), os vereadores Edilson Ferreira (PMDB) e Edinho (PSDC). Também receberam o prêmio o ex-prefeito Maguito Vilela, o governador Marconi Perillo e o presidente da Aciag, Osvaldo Zilli. Além de empresários e comerciantes locais.