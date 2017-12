Gustavo Mendanha participa do lançamento do curso de Direito da UEG Aparecida

O prefeito Gustavo Mendanha participou na tarde desta quarta-feira, 13, do lançamento do curso de Direito da Universidade Estadual de Goiás (UEG) Câmpus Aparecida. A solenidade foi realizada no Auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico, em Goiânia.

De acordo com o prefeito Gustavo Mendanha, Aparecida está se consolidando como uma cidade industrial, empresarial e, sobretudo, universitária. “A educação tem um grande valor na nossa gestão, por isso estamos aqui, felizes, prestigiando a chegada do curso de Direito na nossa cidade”, comemorou o prefeito.

“Essas conquistas na área acadêmica também refletem nas área de economia, renda e emprego, porque estamos desburocratização da máquina pública para atrair empreendedores e indústrias para Aparecida e para ocupar estes postos de serviços que estão sendo abertos, precisamos qualificar a mão de obra dos trabalhadores da cidade”, ressaltou o prefeito durante seu discurso.

O secretário de Educação e Cultura Rodrigo Caldas também participou da solenidade e ressaltou a importância do novo curso no município. “Fico feliz que a UEG possa dar a oportunidade para os moradores de Aparecida estudarem em sua própria cidade. Tenho certeza que toda a população comemora mais essa conquista”, destacou o secretário.

O reitor da UEG, Haroldo Reimer, a UEG tem quase 23 mil alunos em 11 mestrados, dois doutorados, diversas especializações e graduações. “Agora a universidade abraça também a educação jurídica e médica. Nesta semana, lançamos ainda o curso de Medicina no Câmpus de Itumbiara e o curso de Direito nos Câmpus de Palmeiras de Goiás, Morrinhos, Pires do Rio, Uruaçu e hoje, no de Aparecida”, informou o reitor.

Além do Câmpus da UEG, atualmente os aparecidenses já contam com Instituto Federal Goiano (IFG) e em breve será inaugurado o Câmpus da Universidade Federal de Goiás (UFG) no município. A cidade possui ainda diversas universidades privadas.

Durante o evento de lançamento também foi anunciado o edital de concurso público para a contratação de 25 docentes especialistas para os cursos de Direito das cidades de Aparecida de Goiânia, Iporá, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio e Uruaçu.

Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2017

Durante a cerimônia, a UEG Câmpus Aparecida também recebeu o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2017, realizado pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite). O projeto ‘Educação Fiscal: um caminho para a coesão social’ ficou em primeiro lugar e concorreu com mais de 160 trabalhos de todo o país.

O programa busca o entendimento pelo cidadão, da função socioeconômica dos tributos, dos aspectos relativos à administração dos recursos públicos e do controle social, estimulando a participação popular. A Educação Fiscal visa à construção de uma consciência voltada ao exercício da cidadania, objetivando e propiciando a participação do cidadão no funcionamento e aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e fiscal do Estado.