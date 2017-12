Após chuva, Defesa Civil monitora áreas atingidas em Goiânia

A Defesa Civil monitora os locais atingidos após a forte chuva desta quinta-feira (14), na capital. Na Marginal Botafogo, onde ocorreu desabamento em dois pontos, funcionários da prefeitura realizam reparos, na manhã desta sexta-feira (15).

De acordo com o órgão, o viaduto da Avenida H ficou alagado, assim também como a Avenida Anhanguera e a Vila Lobo. Na rua 802, no setor Universitário, uma galeria pluvial rompeu.

Uma casa no setor Jardim Dom Fernando I foi alagada pelo refluxo da coleta de esgoto. O Cais do Jardim Novo Mundo também foi inundado.

O forro de gesso do Basileu França e o muro do Estádio do Vila Nova também desabaram. A Defesa Civil informou ainda que monitora toda a situação nesta manhã.