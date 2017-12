Saneago e Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida discutem recuperação do Ribeirão Lajes

O presidente da Saneago, Jalles Fontoura, recebeu nesta quarta-feira, dia 08, comitiva de nove vereadores de Aparecida de Goiânia e o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do município, Ezízio Alves Barbosa. O gestor municipal apresentou proposta de recuperação ambiental do Ribeirão Lajes. O manancial fornece cerca de 10% da produção de água tratada que é distribuída na cidade.

Na reunião, Jalles ouviu as demandas dos vereadores para implantação de sistema de abastecimento de água em bairros de Aparecida e encaminhou o estudo do poder municipal para ser analisado pela Superintendência de Tecnologia Operacional e Meio Ambiente (Sutom) da Saneago. Entre outras ações, a proposta da Secretaria Municipal é o plantio de árvores ao longo do Ribeirão Lajes, que, segundo o estudo, é responsável pelo abastecimento de 37 bairros da cidade.

“Aparecida de Goiânia é o grande desafio da Saneago. Uma cidade que caminha para 600 mil habitantes tem que ser 100% atendida com água e esgoto. Hoje temos a água tratada do Sistema Mauro Borges e o nosso desafio é levar essa água para as casas de Aparecida. O Ribeirão Lajes faz parte do abastecimento e, na medida em que o manancial seja preservado, haverá mais água para captação pela Saneago”, ressalta Jalles.

O presidente lembrou que a preservação dos mananciais, como o Ribeirão Lajes e o Rio Meia Ponte, bem como a chegada da água do Sistema Produtor Mauro Borges, por meio do Linhão Gyn-Apa, permitirá a distribuição da água que significará reforço no abastecimento em Aparecida de Goiânia para o enfrentamento do período de estiagem de 2018.

O Linhão Gyn-Apa é a implantação de um conjunto de adutoras que garantirá a universalização do atendimento de água tratada no município. O projeto prevê o investimento de R$ 232 milhões e está em fase de captação de recursos. A previsão é de que o período de obra seja de três anos.