Prefeitura de Aparecida ganha 54 cadeiras de rodas e equipamentos de empresa especializada

A primeira dama e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha recebeu nesta quarta-feira, 13, a doação de 54 cadeiras de rodas e equipamentos que irão auxiliar na mobilidade e independência dos portadores de deficiência. Os itens foram doados pela empresa Ortomix, onde aconteceu o evento, e beneficiarão dezenas de pessoas com deficiência motora. Entre os beneficiados estão os pacientes em tratamento nas unidades de saúde e também instituições que prestam serviços para pessoas com deficiência, como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aparecida de Goiânia (APAE).

Um dos beneficiados será o estudante Thiago VinÍcius de 16 anos, portador de atrofia muscular, que recebeu durante a solenidade, uma nova cadeira de rodas. “Esse é um ato muito bonito. Há tempos estava precisando de uma nova cadeira de rodas, a minha já estava velha e quebrada”, comentou. Segundo o estudante, a maior dificuldade era na locomoção até a escola. “Esta nova cadeira é muito confortável e vai me ajudar muito. Como é bom saber que essa atitude vai ajudar também outras pessoas”, completou.

Mayara Mendanha destacou a importância de doações como esta para melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente as que possuem alguma deficiência. “Este gesto do Wander Saraiva da Ortomix alegra o nosso coração porque irá ajudar dezenas de pessoas com deficiência e que não tinham condições de comprar ou alugar uma cadeira de rodas. Com essa doação eles terão mais qualidade e independência na locomoção”, explanou a secretária de Assistência Social.

Homenagem

Durante a solenidade de doação das cadeiras de rodas e demais equipamentos, o prefeito Gustavo Mendanha homenageou Wander Saraiva, presidente da empresa e parceiro da Prefeitura com uma placa de honra ao mérito. “Essa homenagem representa a minha gratidão e respeito ao grande trabalho prestado à Aparecida pelo Wander por meio da Ortomix. Esta é uma das pessoas que têm ajudado a cidade a crescer e se desenvolver, além de ser um grande ativista na área da inclusão”, ressaltou o prefeito Gustavo Mendanha.

“A história do Wander é um exemplo de superação que inspira a todos nós. Por isso estamos aqui hoje também para homenageá-lo com esta placa, que é pequena perante o tamanho do nosso reconhecimento por esse homem que é exemplo para muitas pessoas. Essa união de forças, entre poder público e empresas privadas melhora e dá qualidade a vida de muitas pessoas, que precisam ser tratadas com respeito e dignidade”, frisou a secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha

O proprietário da empresa Ortomix disse estar emocionado com a homenagem. “Estou muito feliz e lisonjeado, pois quem planta o bem, sempre colhe o bem. E dedico essa homenagem aos meus funcionários e ao ex-vereador João Antônio que me incentivou e me trouxe para Aparecida. E quero dizer que estaremos sempre de portas abertas para ajudar a quem precisa”, agradeceu Wander Saraiva. O empresário também firmou o compromisso em atender a APAE com a confecção de 20 cadeiras de rodas sob medida para crianças.

Acessibilidade – Na ocasião, o prefeito também lembrou das ações que estão sendo desenvolvidas no município em prol da acessibilidade. “Estamos desenvolvendo um projeto que irá de fato dar acessibilidade e assim fazer com que as pessoas que possuem deficiência tenham mais facilidade ao deslocar dentro da cidade de Aparecida. Estamos começando por grandes pontos do município e também nos órgãos públicos”, destacou.