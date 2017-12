Prefeito recepciona Papai Noel e aciona iluminação de Natal

Na noite desta quarta-fera, 13, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, recepcionou o Papai Noel e acionou a iluminação natalina da cidade, que deixou as principais ruas e avenidas aparecidenses cheias de formas e cores. A iniciativa faz parte da 4ª edição do ‘Natal Mundo dos Sonhos’, que foi lançada oficialmente no Parque da Família na região central do município.

Crianças e adultos aguardavam com ansiedade o Papai Noel que chegou em um caminhão aberto do Corpo de Bombeiros, o bom velhinho chegou acompanhado do mascote do projeto ‘Natal Mundo dos Sonhos, o Natalino. “É mais um momento importe para a cidade. As famílias terão à disposição um belo espaço de lazer. Tenho certeza que todos irão gostar muito do Natal mágico de Aparecida de Goiânia”, disse Gustavo Mendanha se referindo a estrutura montada na praça.

Durante o lançamento do ‘Natal Mundo dos Sonhos’, o prefeito lembrou que esse período deve ser compartilhado com amor e solidariedade. “É o momento que temos a oportunidade de celebrar o nascimento de Jesus. Que sejam dias de muita festa e confraternização e, é claro, que possamos estar ao lado de nossos familiares e amigos”, lembrou Gustavo.

Quem acompanhou o lançamento da programação também assistiu ao espetáculo ‘Natal Mundo dos Sonhos’.m, que foi apresentado por alunos da Escola Municipal Retiro do Bosque. Os estudantes encenaram uma peça que provoca reflexão e desperta o amor e a solidariedade, sobretudo, para com as pessoas que vivem nas ruas e não têm a oportunidade de celebrar as festas de fim de ano. A peça, que mistura dança , arte contemporânea e circense emocionou a plateia, narrando a história de uma menina carente e seus simples desejos. “Essa apresentação deixa qualquer um pensativo. Devemos olhar mais para as pessoas que precisam de amor e respeito”, avaliou a operadora de caixa Doralina Santos que atentamente acompanhava a apresentação.

A programação natalina da Prefeitura de Aparecida de Goiânia oferece inúmeras atrações, que serão realizadas até o dia 22, na Praça Matriz e no Parque da Família. Até lá, as noites na cidade ficarão mais iluminadas e alegres com apresentações de corais, shows musicais, espetáculos de dança, feira de artesanato e as delícias gastronômicas. “Vamos ficar juntos das pessoas que amamos e aproveitar esse momento maravilhoso”, destacou o vice-prefeito e secretário de Governo, Veter Martins.

Presenças

Acompanharam o lançamento da 4ª edição do ‘Natal Mundo dos Sonhos’ os secretários Afonso Boaventura (Casa Civil), Ozair José (Desenvolvimento Econômico), Valéria Pettersen (Projetos e Captação de Recursos), Táta Teixeira (Articulação Política), Adriano Montovani (Trabalho), Gerferson Aragão (Esporte Lazer e Juventude), Rodrigo Caldas (Educação e Cultura), Max Menezes (Desenvolvimento Urbano) e Luziano Martins (Mobilidade Social e Defesa Social), o vereador Manoel Nascimento e o ex-deputado estadual Léo Mendanha.