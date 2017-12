Patrulha Ciclística garante segurança com abordagem diferenciada em Senador Canedo

A patrulha é formada por cerca de 11 policiais, que usam a bicicleta para policiamento, de ruas, avenidas, feiras, mas principalmente praças e parques em Senador Canedo. Os militares, que integram o 27º Batalhão da Polícia Militar, mudaram a rotina da população, com uma abordagem mais próxima a comunidade. São quatro meses de atuação, com cerca de 1000 pessoas abordadas, e muitas autuações por posse e tráfico de drogas.

A implantação da Patrulha Ciclística em Senador Canedo, segundo comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar,major Vanderlan Rodrigues, teve como principal objetivo aproximar a Polícia Militar da comunidade. As áreas de policiamento era principalmente locais públicos, como praças e parques, que muitas vezes estavam sendo ocupados por usuários e traficantes. “A presença do policial, as abordagens, permitiu que a comunidade frequentasse estes locais sem medo”.

Números a favor

O trabalho dos policiais nas bicicletas é sempre em trio, a abordagem é diferenciada, para isso os policiais militares que integram a equipe passaram por curso para terem um procedimento operacional padrão. A Patrulha Ciclística, do 27º Batalhão da Polícia Militar, de Senador Canedo é a única em Goiás, mas já esta sendo implantada em outras cidades, pioneirismo com bons resultados.

Em quatro meses foram cerca de 1000 abordagens, com autuações por posse e tráfico de drogas, posse ilegal por arma de fogo, captura de foragidos, direção perigosa, entre outros. Além de apoio à eventos esportivos, como corridas e passeios ciclísticos, e demais atividades culturais e artísticas.