Funkeiro Jerry Smith faz show em Goiânia

O funkeiro Jerry Smith, conhecido pelos hits Na Onda do Beat e Pode se Soltar, faz show nesta quinta-feira, a partir das 22h30, no Santafé Hall. A programação também contará com a participação da dupla sertaneja Max & Mariano. Considerado um dos principais nomes da nova geração do funk nacional, o cantor ascendeu no meio do funk com a música Bumbum Granada, que conta com mais de 235 milhões de visualizações no YouTube. O hit foi feito em parceria com o MC Zaac. Baiano, Jerry Smith sempre gostou de pagode, mas ao se mudar para São Paulo acabou se apaixonando pelo funk. A dupla Max & Mariano, por sua vez, é famosa por diversas canções sertanejas, entre elas, Pé na Estrada, Colecionando Cascos e Mais um Dia Sem Você. Ingressos: a partir de R$ 40 (com o nome na lista disponível em www.santafehall.com.br). Avenida 136, n° 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

