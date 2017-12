Festa Show de Natal chega com brinquedos para crianças de Pirenópolis

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) entrega nesta quinta-feira, dia 14, brinquedos do Show de Natal em Pirenópolis, a 130 km de Goiânia. A festa, que terá a presença da presidente de honra da OVG, Valéria Perillo, começa às 10 horas, na sede da Universidade Estadual de Goiás (UEG), na Rua 14, Vila Cintra.

A comemoração natalina terá a presença do Papai Noel e distribuição de lanches. Serão entregues 4.693 brinquedos: bolas de vôlei e de futebol, bonecas, carrinhos de Fórmula 1, jogos de dominó, paleta de pintura e learning pad (brinquedo eletrônico educativo).

Milhares de brinquedos

Nas primeiras semanas de dezembro, estão sendo distribuídos milhares de brinquedos para crianças dos 246 municípios goianos. O encerramento da distribuição de presentes será com um grande evento em Goiânia, no dia 17, no Ginásio Goiânia Arena, a partir das 8 horas. Haverá shows artísticos com os cantores Zé Felipe e Hugo Henrique, além de distribuição de lanches.