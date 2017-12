Cinema em Goiânia terá balde de BB-8 para divulgar ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’

Com a estreia de ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’, as redes de cinema estão com ações que fãs da saga com certeza vão gostar. A Cinépolis, por exemplo, terá um combo onde o destaque principal é o balde de pipoca com um formato do robozinho BB-8.

O combo, inspirado no BB-8, vem com o balde especial de plástico (com pipoca! sic), um copo de refrigerante de 1 litro e mais um copo decorado exclusivo também cheio da bebida que preferir. O vasilhame, que certamente será objeto de souvenir de vários fãs da saga, estará disponível em todos os cinemas da rede Cinépolis já nesta quinta-feira (14).

O formato redondo do balde lembra muito o feito para a divulgação de ‘Star Wars: Rogue One’, quando na época o objeto reproduzido foi a famosa Estrela da Morte.

Não há confirmação ainda do valor do combo, mas, com base no cobrado no último ano, estima-se que deve ficar na casa dos R$ 50.

Em Goiânia, as salas da rede Cinépolis ficam no Shopping Cerrado, na Avenida Anhanguera, 10790, Setor Aeroviário.