Serviços de limpeza e manutenção são intensificados na região do Papillon Park

O Papillon Park completa 38 anos nesta semana, e para presentear os moradores, a Prefeitura de Aparecida intensifica a partir desta terça-feira, 12, os serviços de limpeza e manutenção no setor e região. Serão executados serviços de roçagem, retirada de entulhos, poda de árvores e de grama, jardinagem, troca de lâmpadas, tapa buraco e iluminação especial de natal na Avenida J2. Ao todo, 80 servidores, que integram o Grupo Especial de Trabalho (GET) estarão envolvidos nesta iniciativa coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano que conta com apoio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Max Menezes, os setores Alva Luz e Mansões Paraíso também serão atendidos e a ação deverá ser estendida até a próxima sexta-feira (15). “Além de um resgate de compromisso com os vereadores da região, também é uma forma da Prefeitura beneficiar o Papillon Park e os bairros próximos neste mês especial de aniversário do setor. Nós já tínhamos uma equipe atuando nesta localidade, mas trouxemos mais uma para dar apoio”, explicou secretário.

Os vereadores Arnaldo Leite (PMDB) e João Santana (PRP), moradores da região, ressaltaram a importância do mutirão para população. “Recebemos obras importantes que talvez encarece nesse momento apenas de uma simples manutenção. Foram várias conquistas garantidas, como postos de saúde, asfalto, água tratada, Escolas Municipais, Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), Praças com Academia Aberta (ATI), agências bancárias, Base da Guarda Civil Municipal (GCM) e muito mais. Então uma ação como essa só vem consolidar o trabalho que já desenvolvemos aqui”, ressalta João Santana.

Segundo o vereador Arnaldo Leite, o setor Papilon Park foi fundado no dia 13 de dezembro de 1979 pelo decreto 378/79 com 908 lotes e ampliado em 1980, pelo ex-prefeito Freud de Melo, para mais 834 lotes . “Hoje com aproximadamente 10 mil moradores, o bairro se tornou uma comunidade sólida e merece uma atenção especial. Agradecemos a Prefeitura por ter atendido nossa reivindicação e beneficiado os moradores com inúmeros serviços”, comemorou o parlamentar.

Roçagem

O secretário Max Menezes explica que a roçagem, um dos principais serviços a serem prestados na ação, inicia agora no Papillon Park e se estenderá para as principais vias da cidade. Logo mais, em janeiro do de 2018, será iniciado o cronograma com o serviço sendo executado em cada setor no período de 180 dias. “É importante ressaltar que a responsabilidade da administração é de manter a limpeza de áreas públicas, canteiros centrais, ilhas e vias não pavimentadas. Os lotes particulares devem ser cuidados pelos proprietários. Em último caso, a Prefeitura realiza a limpeza desses pontos e efetua a cobrança de taxa no ITU do imóvel. Mas os gastos reais com esse atendimento são superiores ao valor cobrado, levando em conta que o valor é cobrado uma única vez e, em muitos casos, em prol da segurança e saúde da população, a limpeza é realizada mais de uma vez”, salientou.