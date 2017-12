Prefeito prestigia apresentação oficial da Aparecidense

Na tarde desta segunda-feira, 11, o prefeito Gustavo Mendanha prestigiou a apresentação do elenco da Aparecidense no Estádio Annibal Batista de Toledo. Em 2018, o time irá disputar o Campeonato Goiano, Copa do Brasil e a série D do Campeonato Brasileiro, representando a cidade de Aparecida no Estado e no Brasil.

Ao grupo de jogadores, comissão técnica e diretoria do Camaleão, Gustavo enalteceu as últimas campanhas do time no Goianão e assegurou que a equipe tem condições de chegar longe na competição estadual. “A cidade toda deposita em vocês muita esperança. Vocês têm a chance de entrar para a história do futebol com a camisa da Aparecidense. Desejo boa sorte e sucesso. Quero todos focados para sermos campeões ano que vem”, disse.

O secretário de Esporte Lazer e Juventude, Gerferson Aragão, garantiu aos atletas todo suporte necessário para que eles representem bem a cidade no Campeonato Goiano e nas demais competições que irão disputar ano que vem. “Preparamos o estádio para todos os jogos, oferecemos infraestrutura, damos todo apoio logístico ao time e, é claro, a Prefeitura de Aparecida, apoia o time financeiramente”, explicou.

O ex-governador e ex-prefeito de Aparecida, Maguito Vilela, também acompanhou a apresentação do time. Segundo ele, a equipe está entre as melhores do Estado e irá brigar rodada a rodada com os grandes da Capital. “Hoje, estamos entre as quatro forças do futebol local. O time é bom, só falta o título. Acredito que essa é a vez da Aparecidense”, cravou em tom empolgante.

Artilheiro do Campeonato Goiano por quatro vezes e velho conhecido do futebol estadual, o atacante Nonato, de 38 anos, é a principal contratação do time para a temporada 2018. O paraense, de Viseu, garante que irá trabalhar muito para que a Aparecidense esteja entre os melhores mais uma vez.“Está faltando esse título para coroar o trabalho que sempre foi bem feito. Espero fazer o melhor, como fiz, nas outras equipes que joguei e entrar para a história com a camisa da Aparecidense”, disse.

Goianão

Vice-campeã estadual, em 2015, a Associação Atlética Aparecidense estreia no Goianão 2018 contra o Goiás, no Annibal Batista de Toledo, dia 17 de janeiro, às 20h30. Na sequência, o Camaleão terá duas partidas fora de casa: contra Rio Verde e Atlético, respectivamente. A Aparecidense, que é comandada pelo técnico Márcio Goiano, está no Grupo B do Campeonato Goiano ao lado de Vila Nova, Itumbiara, Anápolis e Grêmio Anápolis.