Polícia Civil incinera mais de 8 mil quilos de drogas em Rio Verde

A Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), com apoio do Grupo Tático 3 e da Polícia Científica, incinerou 8.001,30 kgs de drogas, em uma indústria de Rio Verde, na manhã desta terça-feira (12).

Paralela à atribuição investigativa, a Denarc tem a missão de guardar, gerir e destruir toda a droga apreendida pelas forças policiais goianas. A unidade fecha o ano com mais de 40 toneladas incineradas, um recorde para delegacia.

Os esforços de 2017 permitirão a Polícia Civil iniciar 2018 com o acervo de drogas praticamente liquidado, possibilitando que, com a rotina mensal de incinerações implementada, as drogas não se acumulem e sejam destruídas assim que a autorização judicial for expedida.