Gustavo empossa membros do Conselho de Transparência

Foram empossados na manhã desta terça-feira, 12, pelo prefeito Gustavo Mendanha, os 21 membros do Conselho de Transparência, Controle Social e Prevenção à Corrupção. A solenidade de posse foi realizada no auditório da empresa GSA Alimentos, no Polo Empresarial Goiás. O conselho terá como função promover, de maneira clara e simples, a transparência dos atos públicos. Segundo o prefeito Gustavo Mendanha, a posse do conselho faz parte do conjunto de ações implementadas neste primeiro ano de gestão.

“Primeiro criamos a secretaria de Transparência, Fiscalização e Controle e agora finalizamos o ano empossando os membros do Conselho que terá como função esclarecer para a sociedade aparecidense como são realizados os gastos públicos. E quero pedir a vocês que nos ajudem com sugestões para poder fazer mais com menos, pois temos quase a metade da população de Goiânia e nossa arrecadação ainda é baixa”, pontuou o prefeito Gustavo Mendanha acompanhado de secretários municipais e auxiliares.

Para o secretário de Transparência, Fiscalização e Controle, Einstein Paniago, fez uma breve apresentação do Portal e disse que este será o grande desafio do conselho, o de informar a população de maneira clara. “Os membros terão de organizar as informações de forma compreensiva a todos e também auxiliar na melhoria do Portal da Transparência da Prefeitura”, disse ele que também distribuiu folders explicativos com informações referentes ao Plano Plurianual para os próximos quatro anos (2018/2021).

O Conselho empossado nesta terça-feira, 12 é formado por 21 membros dos Conselhos Municipais de dos Direitos da Criança e Adolescente, Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional, do Idoso, dos Direitos da Mulher, da Pessoa com Deficiência, de Educação e Saúde. Secretarias municipais e Conselhos Regionais de Contabilidade ( CRC), de Administração (CRA), de Economia (CRE), de Engenharia e Agronomia ( CREA), de Arquitetura e Urbanismo (CAU), além da Ordem dos Advogados do Brasil ( OAB)- Seção Goiás e Sindicato dos Jornalistas.

O vereador Almeidinha, que no ato representou o presidente da Câmara Municipal, Vilmar Mariano, disse que os vereadores também querem colaborar com tudo que for implementado pelo prefeito Gustavo Mendanha no que tange a transparência e o parabenizou pela criação do Conselho. “Estão todos de parabéns. Em um momento de crise, quanto mais transparente for uma gestão, melhor para a população”, salientou o parlamentar que estava acompanhado de outros vereadores que também prestigiaram a posse do conselho.

A promotora de Justiça Suelena Caetano Jayme, da 18ª Promotoria de Justiça da Comarca de Aparecida, afirmou que tem observado constantes melhorias no Portal da Transparência e por isso parabenizou a gestão municipal por essa ação. “É importante para o bem da gestão que o administrador público tenha honestidade e transparência em seus atos dentro da máquina pública”, destacou a promotora. Finalizando, Gustavo Mendanha explanou que a pluralidade dos membros do Conselho mostra a sua relevância para a cidade.