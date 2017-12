Crianças de Aparecida de Goiânia e Anápolis vão ganhar brinquedos dia 16

Desde que assumiu o primeiro mandato, o governador Marconi Perillo instituiu o Show de Natal, que faz a entrega de 1 milhão de brinquedos, no mês de dezembro, às crianças carentes dos 246 municípios goianos. Este ano, a entrega começou no início do mês e, no próximo dia 16, o Show de Natal fará a alegria das crianças de Aparecida de Goiânia e de Anápolis.

O governador Marconi participa da entrega de quase 19 mil brinquedos, a partir das 8h30, no Centro de Cultura e Lazer José Barroso (antigo Rodeio Show), em Aparecida. Às 10h30, mais de 15 mil brinquedos serão entregues no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. São bolas de vôlei e de futebol, bonecas, carrinhos de Fórmula 1, jogos de dominó, paleta de pintura e learning pad (brinquedo eletrônico educativo).

Em Aparecida, além da entrega de brinquedos, haverá distribuição de lanches, brincadeiras, sorteio de brindes e show do cantor mirim Rogerinho Costa. Em Anápolis, haverá distribuição de lanches e shows com Raga Luke e Cia (break dance e hip hop), com os cantores Paulo Vieira e Jerominho, além de apresentações circenses (malabares, perna de pau e palhaços). Papai Noel marcará presença em Aparecida de Goiânia e Anápolis.

Show de Natal

O Show de Natal da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) é um projeto realizado em duas etapas. A primeira etapa teve início no dia 1º de dezembro, com a inauguração da Aldeia do Papai Noel na Praça Cívica, em Goiânia, e programação cultural gratuita todos os dias até 25 de dezembro. A segunda etapa é a distribuição de milhares de brinquedos para as crianças dos 246 municípios goianos no mês de dezembro. O encerramento da entrega de presentes acontece com um grande evento em Goiânia, no dia 17 de dezembro, no Ginásio Goiânia Arena, a partir das 8 horas. Haverá shows artísticos com os cantores Zé Felipe e Hugo Henrique, além de distribuição de lanches.

Serviço:

OVG e Governo de Goiás entregam brinquedos em Aparecida de Goiânia e Anápolis

Data: 16 de dezembro de 2017, sábado

– Aparecida de Goiânia

Horário: a partir das 8h30

Local: Centro de Cultura e Lazer José Barroso – Rua Gervásio Pinheiro, Setor Village Garavelo – Aparecida de Goiânia

– Anápolis

Horário: 10h30

Local: Estádio Jonas Duarte