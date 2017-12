Cantata de Natal no Paço abre festividades natalinas em Aparecida

Foi realizada no início da noite desta terça-feira, 12, a 2ª edição da Cantata de Natal no hall do Paço Municipal. O coral formado por servidores da Secretaria de Educação e Cultura do Estado e da Assembleia Legislativa apresentou músicas natalinas, cristãs e também de cantores renomados como o rei Roberto Carlos. O prefeito Gustavo Mendanha prestigiou a cantata e emocionado, agradeceu a presença de todos.

“O Natal tem um valor sentimental muito grande para todos nós cristãos, pois simboliza o nascimento do nosso senhor Jesus Cristo. Mas é também um momento de renovação, de esperança e de fazer um balanço pessoal e também profissional do que foi o ano de 2017 e pensar no próximo ano. E ouvir essas músicas, tão bem cantadas, alegra nosso coração e nos dão ainda mais esperança de dias melhores”, pontuou Gustavo.

Também estiveram presentes na Cantata de Natal os filhos do prefeito, Asafe e Luiza e a primeira dama e secretária de Assistência Social, que também enfatizou a importância das festividades natalinas. “Quero agradecer a todos vocês que nos presentearam com essa apresentação linda e inspiradora. O Natal é uma época de esperança e de renascimento nas nossas vidas, pois Cristo nasceu”, salientou a primeira dama.

A apresentação foi coordenada pelo maestro Vilmar que disse ser um prazer levar música de qualidade para todos os servidores do Paço. “É um prazer poder proporcionar alegria e encher o coração das pessoas com o espírito natalino, com esta cantata. Assim fechamos o ano de apresentações com chave de ouro e música de qualidade”, sublinhou o maestro. Marcaram presença ainda os secretários municipais Jório Rios, Afonso Boaventura e Cleomar Rocha, além do vereador Araújo.

O evento faz parte das atrações da 4ª edição do Natal Mundo dos Sonhos que terá início nesta quarta-feira, 13, com a chegada do Papai Noel na Praça Matriz. Na sexta-feira, 15, às 18h, será realizado o desfile natalino com mais de 27 carros alegóricos e mil pessoas. Além disso, haverão apresentações culturais e cantatas durante toda a programação que se estende até o dia 22 de dezembro. As apresentações serão realizadas tanto na Praça Matriz quanto no Parque da Família. E para alegrar ainda mais o público presente nas ações do Natal Mundo dos Sonhos, a iluminação de Natal em toda a cidade será ligada também nesta quarta-feira, 13.

Confira a programação completa de 13 a 22 de dezembro

Quarta-feira 13/12

18h30 – Chegada Papai Noel (Praça Matriz)

20h00 – Apresentação de escolas (Parque da Família)

21h30 – Router Beer (Parque da Família)

Quinta-feira 14/12

18h30 – Coral da terceira idade (Praça Matriz)

20h00 – Harmonia (Parque da Família)

21h30 – Banda dos Primos (Parque da Família)

Sexta-feira 15/12

18h30 – Coral crianças PETI Giovanne Pini (Praça Matriz)

20h00 – Desfile (Avenida Independência, em frente ao Aparecida Shopping)

21h30 – Matos Rocha e Robson Moreno (Parque da Família)

Sábado 16/12

18h30 – Celebração Ecumênica (Praça Matriz)

20h00 – Banda Sinfônica (Parque da Família)

21h30 – Cia Ponto de Dança e Favela Rockers (Parque da Família)

Domingo 17/12

18h30 – Concerto coral Igreja (Praça Matriz)

20h00 – CEU’s Vera Cruz (Parque da Família)

21h30 –Banda Marcial CEMADIPE (Parque da Família)

Segunda-feira 18/12

18h30 – Coral de Rua (Praça Matriz)

20h00 – Casa de música (Parque da Família)

21h30 – Casa de música (Parque da Família)

Terça-feira 19/12

18h30 – Dança de Rua IFG (Praça Matriz)

20h00 – Ballet Leyde Escobar IFG / Rousejane Balet (Parque da Família)

21h30 – Caroço de Pequi (MPB) (Parque da Família)

Quarta-feira 20/12

18h30 – Cia de Teatro GIAT (Praça Matriz)

20h00 – ITEGO (Dança Urbana) (Parque da Família)

21h30 – ITEGO (Orquestra Pedro Ludovico) (Parque da Família)

Quinta-feira 21/12

18h30 – Cia de Teatro Arca da Aliança (Praça Matriz)

20h00 – Violeiros de Goiás (Parque da Família)

21h30 – Shirley Santos, DelMariano & Cesinha

Catira (Filhos de Aparecida) (Parque da Família)

Sexta-feira 22/12

18h30 – Coral Guarda Mirim (Praça Matriz)

20h00 – Companhia de Circo Titotrupe (Parque da Família)

21h30 – Secretaria de Articulação Política (Parque da Família)