UEG divulga lista de selecionados que terão prova de redação corrigida do vestibular 2018

A Universidade Estadual de Goiás (UEG), por meio do seu Núcleo de Seleção, divulgou o resultado com os selecionados para a correção da prova de redação do Processo Seletivo 2018/1, do Sistema de Avaliação Seriado 2015/3 e 2016/2 e do Processo Seletivo Especial do Programa de acesso à educação superior para refugiados e portadores de visto humanitário.

Também estão disponíveis no mesmo link as notas de corte da 1ª e 2ª opção, o gabarito oficial definitivo e a ata de decisões de recursos interpostos no gabarito oficial preliminar.

As provas do Sistema de Avaliação Seriado 2015/3 e 2016/2 foram realizadas no dia 18 de novembro, e as provas do Processo Seletivo 2018/1, no dia dia seguinte. Ao todo, 19.550 candidatos se inscreveram para as 4.124 vagas oferecidas. Os resultados oficiais definitivos serão divulgados no dia 10 de janeiro de 2018.